Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году

Самый выгодный месяц — июль: отпускные выплаты будут максимальны. Самый невыгодный — январь. Если вы решите отдохнуть в январе, при выплате отпускных вы можете потерять в деньгах по сравнению с заработной платой. В первом месяце года выгоднее работать и получать зарплату.

Когда лучше брать отпуск в 2026 году работникам, получающим оклад и работающим в режиме пятидневки: самые выгодные и самые невыгодные месяцы. Об этом рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Проще всего оценить финансовую выгоду отпускных решений с помощью нашего онлайн-калькулятора.

Хотите разобраться, какова логика определения выгодных и невыгодных месяцев?

Если коротко отвечать на этот вопрос: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск работникам, которые получают оклад.

Почему так происходит?

По закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. В разных месяцах года — разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет), а оклад всегда будет одинаковый. К примеру, если работник получает оклад 100000 рублей в месяц, то и в январе 2026 года, отработав 15 дней, и в июле 2025 года, отработав 23 дня, работник все равно получит 100000 рублей. Но за счёт того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце.

Стоимость 1 рабочего дня в январе 2026-го: 100000 руб. / 15 = 6666, 67 рубля.

Стоимость 1 рабочего дня в июле 2026-го: 100000 руб. / 23 = 4347, 83 рубля.

Отпуск же всегда оплачивается по одним и тем же правилам — исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, — выгодно использовать отпуск.

Следуя этой логике, можно определить самые выгодные и невыгодные месяцы 2026 года для использования отпуска. Так, самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Следом за ним идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Самым невыгодным месяцем традиционно оказывается январь. Далее можно выделить май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату за отработанное время. Остальные месяцы года будут средними по степени выгоды: можно использовать отпуск без особой потери в деньгах.

Если у сотрудника стоит задача продлить установленные законом выходные (нерабочие) дни, наиболее привлекательным в этом плане будут январь и май. Например, если использовать часть отпуска в первой половине января (с 12 января) общий период отдыха получится довольно долгим. Привлекательным вариантом также будет использовать часть отпуска в перерыве между майскими праздниками — с 4 по 8 мая. Однако нужно учесть, что одновременно с этим, как было отмечено выше, январь и май будут являться и самыми невыгодными месяцами для использования отпуска с точки зрения отпускных выплат.

