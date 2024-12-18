Юрист «SuperJob» рассказал, кто может рассчитывать на выплату годовой премии от своего работодателя

В конце года многие работники задаются вопросом, стоит ли рассчитывать на годовую премию от работодателя, и если да, то в каком размере? Выплата годовой премии или, как ещё её называют, «13-й зарплатой» имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Об этом рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Кому выплачивают годовую премию?

Все зависит от того, к какой сфере относится работодатель: бюджетной или коммерческой.

Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий (включая годовую) определяется отдельными нормативными актами. Поэтому, чтобы ответить на вопрос про премию, нужно обратиться к нормативным актам в соответствующей сфере. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере.

С коммерческой сферой все немного сложнее. Дело в том, что трудовое законодательство не определяет премии как гарантированную часть заработной платы. Закон позволяет работодателю самостоятельно устанавливать у себя в организации систему оплаты труда. В частности, самостоятельно определять, какие премии выплачивать, за какие успехи и в каком размере. В данном случае многое зависит от финансовых возможностей работодателя.

Работодатель определяет свою систему оплаты труда во внутренних документах организации — локальных нормативных актах. Либо условие о выплате «13-й зарплаты» может быть определено в трудовом или коллективном договоре. Отсюда можно сделать вывод: если в трудовом договоре или в локальном акте не предусмотрена выплата годовой премии, работодатель имеет право ее не выплачивать и это не будет нарушением. Если же премия предусмотрена, нужно определить, на каких условиях и в каком размере она выплачивается. Для этого прочитайте условия вашего трудового договора и условия локальных актов, в которых эта премия предусмотрена.

В каком размере выплачивают премию?

Как мы отмечали выше, если речь идёт про бюджетную сферу, этот вопрос определяется соответствующим нормативным актом.

В коммерческой организации размер премии должен быть определён либо условиями трудового договора, либо условиями локального нормативного акта. Закон не устанавливает ни минимальных, ни максимальных размеров премии (все на усмотрение работодателя). Как правило, размер годовой премии равен окладу или нескольким (2-3 оклада). Ещё один вариант — работодатель может установить фиксированный размер такой премии, который вообще не будет зависеть от оклада.

Когда выплачивают премию?

Этот вопрос тоже определяется трудовым договором или локальным актом. Премия может быть выплачена накануне Нового года, например, вместе с заработной платой за декабрь.

При этом многие работодатели стараются не спешить с выплатой годовой премии. Если годовая премия зависит от ряда показателей, которые должен был выполнить работник, работодателю нужно будет подвести итоги работы за год и только после этого принять решение о выплате годовой премии. Подведение итогов может занять некоторое время, поэтому иногда годовую премию выплачивают в феврале или даже позднее. Уточняйте конкретные сроки выплаты в условиях трудового договора или в локальных актах компании.