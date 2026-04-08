Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку

О том, может ли работодатель уволить за подработку и нужно ли её согласовывать с работодателем, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

В законодательстве РФ нет официального понятия «подработка». Как правило, подработкой называют, когда человек работает дополнительно в свободное от основной работы время. При этом формат такой работы может быть разным: работник может выполнять работу на условиях совместительства у своего основного работодателя или в другой компании (в штате или как самозанятый).

Иногда под подработкой вообще понимают сверхурочную работу или работу в выходной день у своего же работодателя, но, как правило, все же под подработкой подразумевается работа «на стороне».

Нужно ли согласовывать с работодателем подработку?

Если говорить про работу на другую компанию в свободное от основной работы время, то в большинстве случаев никаких согласований не потребуется. Такое право работнику предоставлено статьей 37 Конституции РФ и главой 44 Трудового кодекса РФ.

Если лишь редкие исключения из этого правила (то есть случаи, когда нужно будет получить согласие работодателя). Так, например, в соответствии со ст. 276 Трудового кодекса РФ, «руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации». Иными словами, генеральному директору на трудоустройство по совместительству в другую организацию потребуется согласие владельца компании.

Может ли работодатель уволить работника за подработки?

В большинстве случаев не может, поскольку такого основания для увольнения у работодателя нет. Кроме того, у работника есть закрепленное в конституции право свободно распоряжаться своим трудом, выбирать род деятельности и профессию.

Однако если подработка будет влиять на качество основной работы, работодатель вправе применить к работнику санкции в рамках действующего законодательства — но не за подработку, а за результат работы на основном месте.