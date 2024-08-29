Навстречу «Гольфстриму»В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.24 18:00

Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как получить выходной на День знаний

Как получить выходной на День знаний. Рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

В День знаний многие родители хотели бы освободиться от работы, чтобы спокойно проводить ребенка в школу и не получить потом проблем от начальства. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье: это выходной день для большинства работников и организаций, а все традиционные мероприятия Дня знаний будут проводиться в ближайший рабочий день — 2 сентября.

Законодательно День знаний не является ни праздничным, ни выходным днем, поэтому, чтобы освободить его от работы, нужно знать все возможные для этого случая варианты.

Вариант №1. Такая возможность предусмотрена в вашей компании

Да, 1 сентября (или 2 сентября, как в этом году) по закону не является нерабочим праздничным днем. Но это не мешает вашему работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить тем, у кого есть дети школьного возраста, дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия и, если есть, уточните, как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного (или дошкольного) возраста.

Но обратите внимание: устанавливать или нет такую гарантию — право работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно искать иные варианты.

Вариант №2. Взять отпуск на это время

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель не против отпустить вас, вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в зарплате.

Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш отпуск запланирован графиком отпусков на другой период, попросите работодателя перенести его на нужные вам даты или попросите разделить отпуск на части и используйте одну из частей 1 сентября.

Учтите, что делить отпуск на части или переносить на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Исключение — вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель). В таком случае вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №3. Станьте донором

Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время (в том числе и 2 сентября).

Вариант №4. Получите дополнительный выходной за работу в выходной день

Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 1 (или 2) сентября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как получить выходной на День знаний
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:00«Черные кошки». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские работодатели увеличили зарплату кассиров на 11 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар вырос почти на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика