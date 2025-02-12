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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 14:00

Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году

Мы уже привыкли, что в феврале и марте есть как минимум по одному дополнительному выходному дню, поскольку 23 февраля и 8 марта являются нерабочими праздничными днями. И даже если эти праздники выпадают на выходные, как в этом году, то, согласно ст. 112 ТК РФ, выходной должен переноситься на ближайший рабочий день. Но в 2025 году в эти месяцы дополнительных выходных не будет. Почему? Об этом рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Согласно той же ст. 112 ТК РФ правительство РФ имеет право переносить выходные дни на другие дни в течение года в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, что и было произведено. В соответствии с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 №1335 выходные дни перенесены:

— с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

— с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Таким образом, в феврале и марте не будет дополнительных выходных дней, но зато дополнительные выходные будут в мае и июне.

Если по каким-либо причинам вам нужно получить дополнительные дни отдыха в эти месяцы, можно рассмотреть стандартные варианты:

1). Оформляем отпуск (ежегодный оплачиваемый отпуск или без сохранения заработной платы).

Для этого нужно приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к нужному вам дню или написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы на нужный день.

Если ваш ежегодный отпуск запланирован графиком отпусков в другой период, попросите работодателя перенести отпуск на нужный вам период или разделить отпуск на части и используйте часть отпуска в нужные даты.

Учтите, что делить отпуск на части и переносить на другой период можно только с согласия работодателя, кроме тех случаев, когда вы относитесь к льготной категории (например, если вы многодетный родитель, можете взять отпуск в любое удобное для вас время).

2). Используем отгулы, если они есть (например, за работу в выходной день или за сдачу крови).

Если вы донор и сдаёте кровь (или компоненты крови), у вас по закону есть дополнительный оплачиваемый выходной день, который вы можете использовать в любое время.

А если работодатель вас привлекал или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его по своему усмотрению.

При выборе месяца использования отпуска обращайте также внимание на «выгодность» такого месяца. Помните, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Однако, учитывая, что и в феврале, и в марте не будет дополнительных выходных, оба месяца можно потенциально рассматривать для использования отпуска без особой потери в доходах (март все же немного выгоднее).

Комментарии

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