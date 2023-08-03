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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 14:00

Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей

25 июля 2023 года Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (законопроект №637094-7). Поправки ужесточают штрафные санкции за неисполнение обязанностей по воинскому учёту как для граждан, так и для организаций. Вводятся и новые штрафы.

Что изменилось для организаций

1. Вводится новая ответственность — за «неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещения и явки».

К ответственности может быть привлечён работодатель, не оповестивший сотрудников о наличии повестки о призыве на военную службу по мобилизации, а также работодатель, который не оказал содействия в явке работника в военкомат (каким-либо образом воспрепятствовал работнику). За это нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа:

— для должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

2. Увеличивается размер штрафа за «непредставление в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учёт, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт». Штраф составляет:

— для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Сейчас штраф составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

3. Увеличивается размер штрафа за «неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учёт, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учёт». За это нарушение штраф составляет:

— для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Сейчас размер штрафа составляет от 1 тысяч до 3 тысяч рублей.

Обратите внимание, что новая поправка предусматривает ответственность для работодателя и в том случае, если повестка приходит в электронном виде.

4. Увеличивается ответственность за «непредставление или несвоевременное представление должностными лицами в установленном федеральным законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учёта». К данным сведениям относятся, в частности, сведения о приёме на работу или увольнении военнообязанных граждан.

За данное нарушение предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 1 тысяч до 3 тысяч рублей.

Таким образом, за некоторые нарушения размер штрафа вырос более чем в 100 раз!

Что предпринять в связи с изменениями

Первое и самое основное — проверить правильность и полноту ведения воинского учёта в организации. Если компания вообще не ведёт воинский учёт, то это нарушение нужно исправить в ближайшее время. Напомним, ведение воинского учёта — обязанность всех организаций, независимо от организационно-правовой формы, вида деятельности, численности работников и проч.

Особое внимание нужно уделить следующему:

1) В компании должен быть приказ об организации ведения воинского учёта.

2) Должен быть назначен ответственный сотрудник за ведение воинского учёта. Если в организации работает более 2000 граждан, которые должны состоять на воинском учёте, то таких сотрудников должно быть несколько.

3) В организации должен быть разработан план ведения воинского учёта. Его необходимо согласовать с военкоматом по месту нахождения организации.

4) Учитывая новый размер штрафов, особое внимание следует уделить сведениям, которые должны передаваться в военкомат. В частности:

— о приёме или увольнении гражданина, который состоит на воинском учёте (эти сведения передаются в срок не более 2 недель с момента приёма/увольнения);

— списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста — они подаются ежегодно, до 15 сентября, а до 1 ноября — списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году.

5) Нужно организовать работу по оповещению работников о наличии повесток, определить порядок, сроки и ответственных за это оповещение. Следует учитывать, что повестки могут приходить к работодателю и в электронном виде.

6) Организовать работу по ведению документов воинского учёта. На сегодняшний день воинский учёт в организации ведётся по каточкам, форма которых установлена приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 №700.

Помимо организации воинского учёта, необходимо следить за изменениями в законодательстве, которые ожидаются в ближайшее время.

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