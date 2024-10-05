Юристы Мурманской области бесплатно проконсультировали порядка 30 северян

Во Всероссийский день бесплатной юридической помощи, 27 сентября, заполярные юристы проконсультировали порядка 30 жителей региона. Бесплатную профессиональную помощь получили все обратившиеся граждане, а также подопечные Дома престарелых города Мурманска.

Северяне обращались по вопросам семейного, имущественного и трудового права.

Руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков отметил, что в связи с большой социальной значимостью Всероссийский день бесплатной юридической помощи проводится на регулярной основе. В следующий раз бесплатно проконсультироваться по юридическим вопросам можно будет 20 ноября.

Юристы, желающие принять участие в мероприятии, могут обратиться в исполком Мурманского отделения Ассоциации юристов России по электронной почте: alrf51@mail.ri.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/