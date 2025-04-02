Юристы Мурманской области бесплатно проконсультировали северян

Во Всероссийский день бесплатной юридической помощи, 28 марта, заполярные юристы проконсультировали порядка 30 жителей региона. Жители Мурманска получили бесплатную профессиональную помощь очно, жители области – по телефону.

Северяне обращались по социальным вопросам, по семейному, жилищному и трудовому правам.

Руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков сообщил, что в следующий раз бесплатно проконсультироваться по юридическим вопросам можно будет 27 июня.

Приём проведут юристы, адвокаты, нотариусы, объединённые Ассоциацией юристов России.

Юристы, желающие принять участие в мероприятии, могут обратиться в исполком Мурманского отделения Ассоциации юристов России по электронной почте: alrf51@mail.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/