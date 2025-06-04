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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 17:00

Юристы Мурманской области бесплатно проконсультировали северян

В Мурманской области провели День бесплатной юридической помощи от Ассоциации юристов России. Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, объединило усилия регионального отделения Ассоциации, Управления Федеральной службы судебных приставов, уполномоченного по правам ребёнка и органов опеки. За два дня работы специалисты рассмотрели обращения граждан, большинство из которых касалась защиты интересов несовершеннолетних.

«Наша работа в этот раз была направлена в первую очередь на защиту интересов несовершеннолетних. Всем гражданам оказана бесплатная юридическая помощь: кому-то подготовили документы, кому-то просто проконсультировали, помогли с поиском судебной практики. Для нас это важный вклад юристов в развитие региона, наша социальная ответственность», – отметил руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

Особое внимание уделялось случаям с «алиментными» должниками. Как сообщила представитель уполномоченного по правам ребёнка, в 2024 году в регионе зафиксировано 1742 случая задолженностей по алиментам, при этом почти треть должников сознательно уклоняются от выплат, скрывая доходы.

Отметим, дни бесплатной юридической помощи проводятся ежеквартально.

Юристы, желающие принять участие в мероприятии, могут сообщить об этом в Мурманское отделение Ассоциации юристов России по электронной почте: alrf51@mail.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547915/#&gid=1&pid=2

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