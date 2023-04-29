«Юрий Башмет – молодым дарованиям России»: в Мурманской области стартовала весенняя сессия образовательного центра

В Кольском Заполярье продолжает работать образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Весенний цикл занятий открыла серия мастер-классов на базе детской музыкальной школы №1 города Мурманска.

В марте преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Ксения Башмет провела занятия по классу фортепиано. В апреле для юных талантов проходил мастер-класс по игре на домре под руководством народного артиста России, профессора Российской Академии музыки им. Гнесиных, композитора Александра Цыганкова. Участие в занятиях приняли более 110 преподавателей и учеников школ искусств и музыкальных школ, а также студентов Мурманского колледжа искусств.

В мае запланировано проведение ещё трёх циклов мастер-классов. На различных региональных площадках их проведут преподаватель Санкт-Петербургского музыкального колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Дмитрий Воронин, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Елена Двоскина и заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Андрей Горбачёв.

Как сообщает региональное Министерство культуры, мастер-классы организованы отделом по развитию художественного образования Мурманского колледжа искусств в рамках заключенного договора между министерством культуры Мурманской области, образовательным центром Юрия Башмета и Мурманской областной филармонией. Центр начал работу в Кольском Заполярье в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru