Юрий Фомин: в Мурманской области будет запущена программа трансформации университетов в инженерно-технический арктический образовательный кластер

В рамках вчерашнего заседания правительства Мурманской области вице-губернатор Мурманской области Юрий Фомин представил региональную стратегию развития образования. Важная задача, стоящая перед образовательной системой области, заключается в создании условий для непрерывного развития северян.

Юрий Фомин отметил, что выполнение задачи будет строиться на реализации трех ключевых направлений: развитии общего образования, модернизации среднего образования, а также создании арктического образовательного кластера.

Для повышения качества и доступности общего образования будет значительно улучшена материально-техническая база школ. В регионе продолжится реализация программы «Arctic schools», она будет расширена в том числе и на детские сады.

Среди самых значимых проектов, которые будут реализованы в образовании – создание «Губернаторского лицея» и центра «Полярная звезда». Фокус лицея будет сосредоточен на ИТ-компетенциях, к 2024 году ребята смогут получать образование в том числе и по международным стандартам IB. Целью работы центра «Полярная звезда» станет создание условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала школьников. Кроме того, в 2022 году часть школ региона начнет реализовать проект «Школа полного дня». Обновится также региональная составляющая учебных программ – с 2022 начнется разработка специализированных учебных пособий по истории Кольского края.

По словам вице-губернатора, направления, выбранные для развития образования, сформированы именно из потребностей учащихся. По инициативе губернатора Андрея Чибиса был проведён масштабный опрос.

«Очень здорово, что мы договорились провести опрос школьников. Мы опросили более тысячи человек и получили реальные данные о том, как думают школьники, что им нравится, какие у них цели в жизни. Старшеклассники уже по-взрослому рассуждают, мы должны ориентироваться на них», – подчеркнул глава региона.

Также для реализации стратегической задачи в регионе будет расширена грантовая поддержка программ развития колледжей. К 2024 году в 15 колледжах региона будет создана 41 мастерская, которая позволит студентам на практике готовиться к будущей профессии, а также усилить взаимодействие колледжей с работодателями.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, изменения затронут и высшее образование региона. В области будет запущена программа трансформации университетов в инженерно-технический арктический образовательный кластер.

«Есть четкий посыл, что данное направление нам необходимо. Особенно в части региональных вузов. Это сформирует так называемые «Университеты 3.0», в которых будет развиваться и наука, и технологии, и социальный аспект», – заключил Юрий Фомин.