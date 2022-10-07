Юрий Сердечкин: для того, чтобы начать прохождение сезона, дефицита техники нет

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках традиционного объезда оценил уровень готовности дорожной техники к зимнему периоду.

Для зимнего содержания улиц требуется использование особенной спецтехники – это лаповые самоходные погрузчики, шнекороторные снегоочистители, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, а также комплексные дорожные машины для распределения противогололедного материала.

В настоящее время на балансе ММБУ «Управление дорожного хозяйства» находится 193 единицы специальной техники. Из общего количества машин и механизмов к работам по зимнему содержанию готово уже 80%, работа продолжается.

- Для того, чтобы начать прохождение сезона, дефицита техники нет. Мы планомерно занимаемся обновлением парка учреждения. В этом году мы закупили новые лаповые и фронтальные погрузчики, комплексные дорожные машины, сейчас ожидаем их поставку. До конца года мы получим еще 8-9 новых единиц техники и в следующем году эту работу продолжим, - рассказал глава администрации города Юрий Сердечкин. – Также уже закуплены антиобледенительные смеси, этого количества хватит до конца декабря. Сейчас закупочные процедуры продолжаются. Конечно, мы не можем повлиять на погоду и на количество осадков, но мы делаем все для того, чтобы минимизировать любые последствия.

Кроме того, зимой помощь в уборке улично-дорожной сети ММБУ «Управление дорожного хозяйства» будут оказывать подрядные организации, учреждением заключены договоры с тремя компаниями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23458&page=1