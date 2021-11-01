Юрий Сердечкин: до конца 2025 года качественную горячую воду получат жители 442 домов Ленинского округа Мурманска

На оперативном совещании в правительстве региона вице-губернатор Юрий Сердечкин доложил о завершении реализации первого этапа проекта по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов в Ленинском округе Мурманска.

Качество горячей воды беспокоило жителей округа давно. При застройке в советское время подключение потребителей было спроектировано по открытой системе горячего водоснабжения, при которой отбор горячей воды осуществлялся прямо из систем отопления. Однако такое водоснабжение не соответствует современным нормам.

Правительством Мурманской области совместно с областными организациями АО «Мурманэнергосбыт» и ГОУП «Мурманскводоканал» был разработан проект по обеспечению жителей качественным горячим водоснабжением. Для этого в домах устанавливают индивидуальные теплопункты, и подогрев воды происходит непосредственно в доме.

«В 2021 году мы реализовали первый этап программы, 29 домов переведены на закрытую систему горячего водоснабжения, в них установлены 30 индивидуальных теплопунктов, – рассказал Юрий Сердечкин. – Из резервного фонда Мурманской области на эти нужды было выделено 75 миллионов рублей. Никаких платежей с граждан на эти работы не взималось».

Проект имеет несколько дополнительных положительных эффектов: автоматическая система регулирования теплопунктов позволит проводить анализ потребления тепловой энергии и регулировать подачу тепла. Это поможет снизить расходы потребителей на теплоснабжение.

Кроме того, вместе с установкой оборудования производится ремонт находящихся в домах тепловых пунктов, а реконструкция изношенных наружных сетей повысит надежность водоснабжения и теплоснабжения.

До конца 2025 года на закрытую систему горячего водоснабжения будут переведены 442 дома. Входит в этот перечень и 41 дом жилого района Росляково. На обеспечение 70 тысяч мурманчан качественным ресурсом будет направлено 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для удобства жителей Ленинского округа в открытом доступе в Интернете размещена интерактивная карта, на которой они могут найти свой дом и узнать, в каком году в нем установят новый теплопункт.

Андрей Чибис положительно оценил ход реализации проекта, а также поблагодарил Юрия Сердечкина и задействованных специалистов за корректный и четкий запуск программы.