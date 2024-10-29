Юрий Сердечкин доложил о ходе реализации плана «На Севере — жить» в городе Мурманске

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона глава города Мурманска представил доклад о реализации плана «На Севере — жить» в областном центре за 9 месяцев 2024 года. Как отметил глава города, перечень мероприятий плана был сформирован на основе предложений жителей города.

Так, в 2024 году, чтобы увеличить темпы расселения из аварийного жилья, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Мурманске начался масштабный проект по сносу аварийных домов. Уже снесены 25 домов, на снос ещё шесть заключены контракты со сроком исполнения до конца года.

С начала года уже расселено 407 человек из 203 жилых помещений общей площадью 6,5 тысячи кв. метров.

Активно продолжается перезагрузка жилищного строительства. При поддержке правительства региона в Мурманске сейчас ведётся строительство 10 жилых домов на улицах Успенского, Шевченко, Павлова, Бондарная, Зелёная, Полярные Зори, Кирпичная и проезд Молодёжный. Первых жильцов уже приняли дома на улицах Бредова и Бондарной. На очереди — дом на улице Успенского, сейчас там идут отделочные работы.

Благодаря работе над мастер-планом Мурманской агломерации заключены соглашения с федеральными застройщиками на строительство порядка 600 тысяч кв. метров жилья. Кроме того, правительством Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска и крупным девелопером ООО «Специализированный застройщик «Трансстройдевелопмент Арктика» готовится проект жилищного строительства на территории жилого района Росляково.

В приобретении или строительстве жилья молодым и многодетным семьям города Мурманска, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, оказывается государственная и муниципальная поддержка. Этим категориям предоставляется социальная выплата. В рамках этой меры в 2024 году улучшить жилищные условия смогут 135 семей, 88 из них уже получили поддержку.

В соответствии с законом Мурманской области многодетные семьи также могут рассчитывать на единовременные денежные выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Проводится большая работа по улучшению внешнего облика города: ремонтируются фасады домов, проводятся ремонтно-реставрационные работы, которые сохраняют историческое и культурное наследие, используются современные световые технологии в системе наружного освещения, создается единый архитектурно-художественный образ города.

В рамках стратегического плана «На Севере — жить», в заполярной столице строительные работы в этом году охватили 222 многоквартирных дома. Из них 99 домов были включены в программу дополнительно на средства областного бюджета.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был выполнен капитальный ремонт 9 дворовых территорий 23 многоквартирных домов.

«Проблемой, которую часто озвучивают жители нашего города, является плохое состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях. В 2024 году во всех округах города был выполнен поддерживающий ремонт проезжей части во дворах. В список вошли 335 адресов, общая площадь работ составила почти 49 тысяч кв. метров. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Адреса выбрали жители Мурманска путём рейтингового голосования на портале «Наш Север», — рассказал Юрий Сердечкин.

В рамках нацпроекта обновлен сквер по проспекту Героев-североморцев, 33а. В завершающей стадии благоустройство территории Семёновского озера с возведением здания «Домик моржей».

В 2024 году новые детские игровые и спортивные комплексы появились на тех территориях, которым отдали голоса мурманчане в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы по установке 15 площадок завершены в летний период.

Мурманчане высоко оценили губернаторскую программу «На Севере — твой проект», инициированную губернатором Мурманской области. В Мурманске в текущем году успешно реализованы 10 проектов, представленных северянами: обновлены пространства 7 учреждений образования и 3 дворовые территории.

Мурманск стал светлее. По энергосервисному контракту с ПАО «Россети» на улицах и во дворах заменены более 10 тысяч светильников. По результатам это работы замеры люксметра показали, что новые светильники в два раза ярче.

После завершения дорожной ремонтной кампании в Мурманске ожидается, что доля протяжённости дорог областного центра, находящихся в нормативном состоянии, составит 85%. В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы все из 27 запланированных участков, при поддержке областного правительства дополнительно отремонтировано 23 объекта за счёт средств дорожного фонда. Завершаются работы по капитальному ремонту 4 аварийно-опасных перекрестков.

— Качественное содержание улично-дорожной сети остаётся нашей ежедневной задачей. Стараемся обновлять дорожно-уборочную технику Управления дорожного хозяйства, — отметил Юрий Сердечкин. — В прошлом году в рамках плана «На Севере – жить» было приобретено новое снегоуборочное оборудование. В этом году благодаря поддержке главы региона продолжили пополнять парк техники: закупили асфальтоукладчик, два дорожных катка и гудронатор.

Сегодня на базе УДХ создано звено для проведения больших работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети. В текущем году силами учреждения выполнен ремонт более 40 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Одним из приоритетов работы по плану «На Севере — жить» в Мурманске остаётся социальная сфера.

В 2024 году в рамках нацпроекта обновили пространство Центральной детской библиотеки (ул. Беринга, 28), продолжается строительство здания центра культурного развития на улице Аскольдовцев. При поддержке ПАО «НОВАТЭК» продолжается реконструкция объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Родина».

Юные художники и скульпторы с удовольствием занимаются в обновленном историческом здании Детской художественной школы (ул. Полярной Дивизии, 1/16). По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ДХШ проводятся бесплатные мастер-классы для семей участников СВО, организованы мастер-классы.

Заметно преображаются пространства школ и детских садов города Мурманска. Так, в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» 25 школ города Мурманска получили современные пространства. А в детском саду №101 (просп. Кирова, 18) отремонтировали и оснастили музыкальный зал. Всего за время действия программы с 2021 года в областном центре брели новую жизнь 66 пространств в школах и детских садах.

Программа «Тёплое окно» по комплексной замене оконных блоков в мурманских школах и детских садах завершится в этом году.

В школах Мурманска организована деятельность 50 школьных спортивных клубов, в них занимаются около 17 тысяч обучающихся. Во всех школах, гимназиях и лицеях работают музеи.

Реализация проекта «Работа рядом» по организации временного трудоустройства безработных граждан, студентов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время позволяет заработать свои первые деньги в учреждениях, помогая приводить в порядок любимый город. В качестве дополнительной помощи юные труженики получали региональную доплату. В 2024 году было трудоустроены 1445 человек.

Мнение мурманской молодёжи — важный фактор в определении ключевых направлений работы в сфере молодежной политики. В городе ежегодно проводятся мероприятия самой разной направленности: патриотические акции, интеллектуальные турниры, игры КВН и многое другое.

— Мурманск не первый год участвует в региональном проекте по созданию пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив «СОПКИ». 16 таких пространств открыты в городе-герое, — подчеркнул глава города Мурманска.

В этом году открыто три пространства «СОПКИ»: на ул. Софьи Перовской, 39, ул. Маклакова, 25, а также на базе ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) в районе Росляково. Все «СОПКИ» оснащаются современным оборудованием и предлагают своим посетителям самые разные варианты досуга. Более того открыто 6 залов «СОПКИ. СПОРТ». Новые пространства созданы в разных районах города-героя. В том числе в отдаленных — таких как Росляково и Абрам-Мыс. Посещение этих пространств для молодёжи до 35 лет и участников СВО — бесплатное.

В Мурманске успешно проведены крупные спортивные мероприятия — традиционный конкурс «Лыжня зовёт», фестиваль спорта «Гольфстрим».

«Развиваем и современные направления. В рамках спортивного праздника, посвящённого Дню Победы, в нашем городе впервые состоялись соревнования по фиджитал баскетболу. В День города провели турнир по фиджитал-футболу», — рассказал Юрий Сердечкин.

Регулярно проводятся занятия по проекту «Без финиша» для мурманчан серебряного возраста, действует проект «Подзарядка».

«Принципиально важным при реализации плана «На Севере — жить» и в целом в нашей работе является обратная связь с жителями города-героя. С октября прошлого года по моему поручению мои заместители — главы округов проводят встречи во дворах в удобное вечернее время. За это время проведено более 200 встреч. Мы будем совершенствовать этот подход, количество встреч увеличим», — отметил глава города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/