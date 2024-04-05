Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска, ответил на вопросы мурманчан в прямом эфире

Ещё один вопрос «прямой линии» — о строящемся в городе жилье. Как и в случае с домом на ул. Бредова, 9, который был сдан в прошлом году, в строящемся доме на улице Успенского муниципалитетом выкуплены квартиры для расселения аварийного жилья и на предоставление жилья детям-сиротам.

Вчера состоялась «прямая линия» с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным. В эфире прозвучало 14 вопросов. Всего на платформе обратной связи и в комментариях в социальных сетях мурманчане оставили около ста обращений. Каждое будет взято в работу, отмечает администрация горда Мурманска.

Диалог с жителями областного центра начался с темы создания современной комфортной городской среды. До 30 апреля продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлены в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители заполярной столицы выбирают из 13 общественных пространств. Каждый мурманчанин старше 14 лет может выбрать приоритетный объект для благоустройства. Сделать это можно на сайте (https://51.gorodsreda.ru) или через приложение волонтёров.

Также Юрий Сердечкин ответил на вопрос мурманчанки о плане ремонта улицы Подгорной:

— Сегодня это одна из основных транспортных магистралей города. На протяжении трех лет мы привели в нормативное состояние большую часть улицы, но остался один участок — от улицы Фестивальная до проходной рыбного порта. Возле него отсутствует ливневая канализация. Поэтому в прошлом году мы заключили контракт на два года по капитальному ремонту. Сейчас улица действительно выглядит неприглядно, потому что мы отфрезеровали верхние слои дорожной одежды, но как только заработают асфальтобетонные заводы, улица приобретет совершенно иной вид.

Несколько обращений мурманчан касались качества противогололедной обработки улично-дорожной сети города. Как отметил Юрий Сердечкин, такие меры — требование к эксплуатационному состоянию дорог, никаких вредных реагентов в смеси нет, она состоит из двух компонентов — соли и фракционного песка. Изменение пропорций смеси вызвано необходимостью сократить количество песка, которое остаётся на зелёной зоне после таяния снега и избежать песчаных бурь весной.

Во время «прямой линии» поговорили и о детских площадках, этой теме были посвящены сразу два вопроса. Юрий Сердечкин напомнил, что прошлым летом в Мурманске началось обустройство 30 таких объектов. Работы продолжатся в этом году. Планируется, что подрядчики сдадут объекты в мае. Также глава администрации города Мурманска напомнил губернаторской программе «На Севере — твой проект», благодаря которому жильцы, собрав инициативную группу, могут заявиться с проектом и получить софинансирование на его реализацию. В этом году в Мурманске в рамках программы будут благоустроены три площадки: во дворе 10 домов по ул. Героев Рыбачьего, 41 — ул. Крупской, 5; во дворе дома №54 по ул. Крупской и во дворе домов №№59-63 по улице Старостина и №2, 4 по ул. Мира.

Ещё один вопрос «прямой линии» — о строящемся в городе жилье. Как и в случае с домом на ул. Бредова, 9, который был сдан в прошлом году, в строящемся доме на улице Успенского муниципалитетом выкуплены квартиры для расселения аварийного жилья и на предоставление жилья детям-сиротам.

«Параллельно в городе началось достаточно активное жилищное строительство домов на улицах Академика Павлова, Бондарной, Полярные Зори. В ближайшее время начнётся строительство на улице Кирпичной. Перед нами задача — максимально нарастить темпы жилищного строительства, чтобы не только предоставлять жильё нуждающимся в переселении из аварийного ветхого фонда и обеспечивать отдельные категории граждан, но и строить жильё в рынок», — уточнил Юрий Сердечкин.

Фото и видео: https://vk.com/citymurmanskru