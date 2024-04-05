Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную сольСледователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств покушения на Андрея Чибисча в Апатитах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 11:00

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска, ответил на вопросы мурманчан в прямом эфире

Ещё один вопрос «прямой линии» — о строящемся в городе жилье. Как и в случае с домом на ул. Бредова, 9, который был сдан в прошлом году, в строящемся доме на улице Успенского муниципалитетом выкуплены квартиры для расселения аварийного жилья и на предоставление жилья детям-сиротам.

Вчера состоялась «прямая линия» с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным. В эфире прозвучало 14 вопросов. Всего на платформе обратной связи и в комментариях в социальных сетях мурманчане оставили около ста обращений. Каждое будет взято в работу, отмечает администрация горда Мурманска.

Диалог с жителями областного центра начался с темы создания современной комфортной городской среды. До 30 апреля продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлены в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители заполярной столицы выбирают из 13 общественных пространств. Каждый мурманчанин старше 14 лет может выбрать приоритетный объект для благоустройства. Сделать это можно на сайте (https://51.gorodsreda.ru) или через приложение волонтёров.

Также Юрий Сердечкин ответил на вопрос мурманчанки о плане ремонта улицы Подгорной:

— Сегодня это одна из основных транспортных магистралей города. На протяжении трех лет мы привели в нормативное состояние большую часть улицы, но остался один участок — от улицы Фестивальная до проходной рыбного порта. Возле него отсутствует ливневая канализация. Поэтому в прошлом году мы заключили контракт на два года по капитальному ремонту. Сейчас улица действительно выглядит неприглядно, потому что мы отфрезеровали верхние слои дорожной одежды, но как только заработают асфальтобетонные заводы, улица приобретет совершенно иной вид.

Несколько обращений мурманчан касались качества противогололедной обработки улично-дорожной сети города. Как отметил Юрий Сердечкин, такие меры — требование к эксплуатационному состоянию дорог, никаких вредных реагентов в смеси нет, она состоит из двух компонентов — соли и фракционного песка. Изменение пропорций смеси вызвано необходимостью сократить количество песка, которое остаётся на зелёной зоне после таяния снега и избежать песчаных бурь весной.

Во время «прямой линии» поговорили и о детских площадках, этой теме были посвящены сразу два вопроса. Юрий Сердечкин напомнил, что прошлым летом в Мурманске началось обустройство 30 таких объектов. Работы продолжатся в этом году. Планируется, что подрядчики сдадут объекты в мае. Также глава администрации города Мурманска напомнил губернаторской программе «На Севере — твой проект», благодаря которому жильцы, собрав инициативную группу, могут заявиться с проектом и получить софинансирование на его реализацию. В этом году в Мурманске в рамках программы будут благоустроены три площадки: во дворе 10 домов по ул. Героев Рыбачьего, 41 — ул. Крупской, 5; во дворе дома №54 по ул. Крупской и во дворе домов №№59-63 по улице Старостина и №2, 4 по ул. Мира.

Ещё один вопрос «прямой линии» — о строящемся в городе жилье. Как и в случае с домом на ул. Бредова, 9, который был сдан в прошлом году, в строящемся доме на улице Успенского муниципалитетом выкуплены квартиры для расселения аварийного жилья и на предоставление жилья детям-сиротам.

«Параллельно в городе началось достаточно активное жилищное строительство домов на улицах Академика Павлова, Бондарной, Полярные Зори. В ближайшее время начнётся строительство на улице Кирпичной. Перед нами задача — максимально нарастить темпы жилищного строительства, чтобы не только предоставлять жильё нуждающимся в переселении из аварийного ветхого фонда и обеспечивать отдельные категории граждан, но и строить жильё в рынок», — уточнил Юрий Сердечкин.

 

Фото и видео: https://vk.com/citymurmanskru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную соль-PRO Валюту (16+)К официальному курсу американская валюта прибавила, евро потерял-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика