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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 11:30

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска, встретился с жителями домов по улице Полины Осипенко

Очередная встреча главы города Мурманска Юрия Сердечкина состоялась вчера с жителями Ленинского округа областного центра. Мурманчан, проживающих в домах №№ 2 и 4 по улице Полины Осипенко, по праву можно назвать активными северянами.

В апреле этого года они приняли решение создать на территории возле своих домов благоустроенную зону отдыха, а в сентябре в рамках традиционной городской акции «Зелёный рекорд» высадили там растения. Сегодня с Юрием Сердечкиным жители в числе прочего обсуждали обустройство освещения на этом участке.

Среди тем, которые также озвучили мурманчане, качество работы управляющих компаний, необходимость выделить пространство для парковки личного транспорта, обновить игровую зону во дворе.

В этом году в обоих домах ведётся замена индивидуальных тепловых пунктов, на сегодняшний день работы в одном здании уже окончены, во втором — в завершающей стадии.

— Активность мурманчан приносит свои результаты. Например, при тесном контакте с УК отлично оформлены входные группы подъездов дома №2. Уверен, такой подход — залог успеха в создании комфортной среды, — отметил Юрий Сердечкин по итогам встречи.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28967&page=1

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