Юрий Сердечкин: ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на финишной прямой

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил, как завершается ремонт дороги на улице Софьи Перовской.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подрядчик закончил укладку верхнего слоя проезжей части. Осталось провести благоустройство территории. В ближайшее время объект будет полностью завершён.

— Ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на финишной прямой, — отметил Юрий Сердечкин. — Из 29 объектов большая часть находится в завершающий стадии. На некоторых участках осталось провести работы по благоустройству и доделать тротуары. Объекты в Ленинском округе, на которых сменился подрядчик, по дополнительному контракту также будут завершены в этом году.

Как сообщает администрация города Мурманска, участок дороги по улице Софьи Перовской - это очень важный объект как для автомобилистов, так и для пешеходов. Следующий этап – благоустройство, ведь на всей протяженности улицы расположены зелёные зоны.

Напомним, что помимо реализации национального проекта, в Мурманске отремонтировали 6 участков дорог «большими картами», а также в ближайшее время обновят дорожное полотно на проспекте Ленина.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_44666053010c.jpg