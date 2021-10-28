Юрий Сердечкин: в регионе внедряется сортировка и раздельный сбор отходов, модернизируется теплоснабжение и активно развивается сфера ЖКХ

Вице-губернатор Юрий Сердечкин 27 октября на заседании правительства Мурманской области рассказал о развитии сфер ЖКХ, энергетики, а также дорожно-транспортной отрасли в рамках актуализированного плана «На Севере – жить!». Он отметил, что эта сфера близка и понятна северянам, так как составляет инфраструктуру жизнеобеспечения людей, а потому требует особого внимания.

«В сфере ЖКХ и энергетики региона за прошлый осенне-зимний период не было зафиксировано ни одной аварии на сетях, более чем на 30% снизилось количество аварийных ситуаций и технологических нарушений. При этом планируется далее улучшать этот показатель путём модернизации сетей и объектов по всей области», – отметил вице-губернатор.

Чтобы сделать теплоснабжение более экономичным и экологичным, используется обогрев домов углем, торфом и электрической энергией, развивается использование отходов как топлива.

Современный подход используется в обращении с отходами. Через три года твердые коммунальные отходы всего региона, кроме самых отдаленных, труднодоступных территорий, будет направляться на сортировку. Внедряется раздельный сбор мусора, обновляется парк мусоровозов и мусорных контейнеров. К 2024 году объём мусора, который отправляется на захоронение, будет снижен с 73% до 50%.

Особая роль в развитии сферы ЖКХ уделяется контролю за качеством услуг и обратной связи. В систему мониторинга уборки территорий заведена вся уборочная техника населенных пунктов региона – 731 единица. Любой житель может отслеживать её работу в интернете по ссылке.

Кроме того, план «На Севере – жить!» включает в себя активное развитие дорожной сети и транспортной системы, сообщает региональное Министерство информационной политики.