Заместитель губернатора Юрий Сердечкин возглавит Координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска. Это решение озвучил сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

«Для конкретизации мероприятий, которые будут проводиться в Мурманске и в предстоящем 2022 году, и в последующие годы – обращу внимание, с учетом увеличения финансирования на эти мероприятия – мы возобновляем работу Координационного совета по социально-экономическому развитию города Мурманска. Его возглавит мой заместитель Юрий Сердечкин. Напомню, что эту площадку мы уже запускали, и она в тот момент выполнила свои задачи, когда определялись ключевые мероприятия национальных проектов. Сегодня это вновь очень актуально с учётом увеличения финансирования. Те новации, которые сегодня прорабатываются, в том числе – обновление общественного транспорта, определение территорий дворов для ремонта, определение дорог, которые необходимо будет отремонтировать в следующем году и в последующие годы, те нюансы, которые нужно изучать и отрабатывать, в том числе по округам города, прошу на этой площадке обсудить. Ну и, конечно, все вопросы, связанные со стратегическим развитием нашего города-героя, синхронизацию с работами в рамках развития области», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также поручил в течение дня подготовить список обновленного состава совета.

Врио главы администрации города Мурманска Валентину Доцник Андрей Чибис назначил заместителем руководителя Координационного совета.