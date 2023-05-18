Юрий Сердечкин встретился с юными мурманчанами — призёрами Всероссийской олимпиады школьников

Сегодня со старшеклассниками, показавшими отличные результаты в интеллектуальных состязаниях, и их педагогами-наставниками встретился глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Он поздравил мурманчан с блестящими результатами и вручили им благодарственные письма и памятные подарки.

— В этом году на 15% больше мурманских школьников приняли участие в олимпиадах. Я думаю, что эта тенденция продолжится. Мы уделяем большое внимание подготовке ребят к конкурсам различных уровней, — отметил Юрий Сердечкин.

В ходе беседы юные мурманчане поделились историями успеха, рассказали о себе и своих увлечениях.

Как сообщает администрация города Мурманска, благодаря инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 2022 года для победителей и призёров финала Всероссийской олимпиады школьников, а также для их наставников учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25015&page=1