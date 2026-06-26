Юрий Трутнев и Андрей Чибис оценили организацию в Мурманской области летней военно-патриотической смены «Время юных героев»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера посетили филиал Центра «ВОИН», расположенный близ Кильдинстроя. Им продемонстрировали новые учебные пространства, развернутые на площадке: пневматический стрелковый тир, универсальный класс для проведения занятий по первой помощи и тактической медицине, многофункциональные и административные помещения.

Также Юрий Трутнев и Андрей Чибис встретились с курсантами и инструкторами, оценили организацию летней военно-патриотической смены «Время юных героев».

«Сегодня один из инструкторов мне напомнил о курсе начальной военной подготовки во времена СССР. Я прошёл её и позже ещё ряд подготовок. Сегодня занятия в школе по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) включают лишь малую часть того, что требуется юношам, девушкам, чтобы уверенно чувствовать себя в окружающем не очень спокойном и не очень добром мире. Поэтому мы в рамках центра «ВОИН» вместе с инструкторами, с руководителями центра стараемся дать ребятам больше. И самое главное, что им это нравится. Самое главное, что это не похоже на те предметы, которые они просиживают по принципу «скорее бы этот урок кончился». У всех живой интерес в глазах, и в ответе на вопрос «нравится или не нравится», они сразу улыбаются и говорят, что нравится. В лагере, который мы посетили, идёт второй день занятий. Но я хорошо знаю, что после прохождения курсов дети начинают ориентироваться на своих преподавателей, своих инструкторов как на лидеров. Берут с них пример. И это правильно, потому что большинство инструкторов прошли школу боевых действий и на деле доказали, что они не только могут призывать защищать страну, а могут воевать за нее, если потребуется», – сказал Юрий Трутнев.

В этом году за первые две смены «Время юных героев» в Мурманской области обучение прошли уже 300 курсантов. Всего в 2026 году на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» планируется провести пять смен, в которых примут участие порядка 800 школьников региона.

Программа смены традиционно сочетает интенсивную военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и активный отдых. За 21 день курсанты осваивают военно-прикладные навыки, знакомятся с современными военными профессиями, укрепляют физические качества и дисциплину, изучают правила информационной безопасности.

«Для нас принципиально важно, чтобы у молодых северян были все возможности не только для получения качественного образования, но и для формирования сильного характера, чувства ответственности за свою страну и уважения к её истории. Центр «ВОИН» решает именно эту задачу. Здесь ребята получают практические навыки, учатся работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях, становятся более уверенными в себе. Особенно важно, что в Мурманской области программа дополнена арктической подготовкой, которая учитывает специфику Крайнего Севера. Мы видим, с каким интересом школьники участвуют в этих программах, и это подтверждает, что такой формат востребован и действительно помогает воспитывать поколение сильных, подготовленных и неравнодушных молодых людей», – отметил глава региона Андрей Чибис и поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку в создании в Мурманской области Центра «ВОИН».

Воспитательная работа насыщена занятиями по истории России и Кольского края, просмотром патриотических фильмов в рамках проекта «ВОИН.Кино», туристическими походами и культурно-досуговыми мероприятиями. Ключевое событие каждой смены – открытый турнир по неполной разборке-сборке автомата «Время Калашникова», посвященный памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

«Растить детей с любовью к своей стране – это основная часть воспитания, потому что человек, который не понимает, что такое Родина, который не готов её, если потребуется, защищать, – это человек, у которого просто нет опоры под ногами, который просто не сможет дальше уверенно жить. Кто мы такие, если предадим память наших отцов, дедов, которые во время Великой Отечественной войны сокрушили фашизм? Мне кажется, что патриотизм – это то качество, которое просто должно быть в гражданах, которое мы должны воспитывать в наших детях. На каком-то периоде воспитания подрастающего поколения мы на это обращали недостаточное внимание, сейчас просто надо наверстывать», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области создан в 2024 году, а с сентября 2025 года работает на базе Губернаторского лицея. За всё время здесь обучили более 5,5 тысячи курсантов. Ключевая специализация филиала – «Арктическая подготовка», которая, помимо основных программ, сочетает горную подготовку и тактическую медицину («Арктический выход»), а также отработку навыков выживания в полевых условиях.

«За два года филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области стал не просто площадкой, а точкой притяжения для нового поколения северян. Мы не учим любить Родину по учебникам – мы даём навыки, которые работают здесь, в Арктике. Где погода меняется за минуту, связь пропадает, а решение нужно принимать сейчас. Ребята уходят от нас с горящими глазами, учатся работать в команде, не пасовать перед трудностями, брать ответственность. И мы видим: это востребовано. Мы видим, как растёт интерес к центру у заполярной молодёжи, интерес искренний, и мы не собираемся останавливаться. Будем активно развивать программы, усиливать арктическую составляющую, внедрять новые форматы и делать все, чтобы каждый молодой северянин мог найти здесь себя, стать сильнее и увереннее. Потому что будущее нашего региона и страны начинается здесь, с каждого из них», – отметил руководитель филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, кавалер ордена Мужества Илья Мищенко.

В завершение состоялась двусторонняя встреча вице-премьера Юрия Трутнева и главы Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили значимые проекты развития, реализуемые в регионе по инициативе губернатора и по поручению Президента России Владимира Путина. Андрей Чибис поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку Мурманской области и всей Арктики и отметил, что в том числе благодаря этому удалось запустить масштабную программу реновации ЗАТО и активное жилищное строительство. Также продолжается работа над комплексным проектом развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570120/#&gid=1&pid=4