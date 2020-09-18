Юрий Трутнев не видит целесообразности в расширении границ Северного морского пути

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, не видит необходимости в расширении границ Северного морского пути (СМП). «Мы, скорее, не будем этого делать», - сказал он журналистам 17 сентября, отвечая на соответствующий вопрос. «Есть принятое видение, принятая конфигурация Северного морского пути. Расширять его, честно говоря, я не вижу никакой необходимости», - приводит ТАСС слова вице-премьера РФ.

В мае госкомиссия по вопросам развития Арктики предложила расширить границы Севморпути, включив в его акваторию Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

Минвостокразвитию, Минтрансу и МИД совместно с госкорпорацией «Росатом» тогда было поручено представить правительству согласованные предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ) по включению в акваторию Севморпути «внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печерском, Беринговом и Охотском морях». Речь шла о внесении изменений в статью 5.1 КТМ, устанавливающей границы акватории Севморпути.

Сейчас Севморпуть проходит от Новой Земли до мыса Дежнева в Береговом проливе. В акватории Севморпути расположены 6 морских портов - Певек, Диксон, Тикси, Хатанга, Сабетта и Дудинка. Помимо морских портов, в акватории Севморпути осуществляют грузовые операции 17 оборудованных и необорудованных пунктов на побережье материка и островах.