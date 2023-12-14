Юрий Трутнев: объём перевозок по Севморпути в 2023 году достигнет 36,6 миллиона тонн

Объём перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24».

Как пишет РИА «Новости», ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.

«В 2023 году будет рекордный объём перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться», - сказал Трутнев.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».