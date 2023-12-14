Мурманская область. Арктика (16+)14.12.23 11:00
Юрий Трутнев: объём перевозок по Севморпути в 2023 году достигнет 36,6 миллиона тонн
Объём перевозок по Северному морскому пути в 2023 году будет рекордным и достигнет 36,6 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24».
Как пишет РИА «Новости», ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев говорил, что грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.
«В 2023 году будет рекордный объём перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 миллиона тонн. Это больше, чем планировалось. Мы постараемся с этими планами справиться», - сказал Трутнев.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».
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