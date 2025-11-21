Юрий Трутнев поддержал проект программы реновации ЗАТО Мурманской области на 2027-2030 годы

Вчера в Мурманске состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В рамках встречи заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал проект программы реновации ЗАТО на 2027-2030 годы, представленный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Один из вопросов повестки – развитие коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО. Программа реализуется по поручению президента, на её реализацию предусмотрено 30 млрд рублей из федерального бюджета. Президент поручил продлить программу до 2030 года. Сегодня обсудили, как исполняются поручения президента в этой части. Я спросил у заместителя министра обороны РФ Михаила Фрадкова, который должен постоянно контролировать эту работу. Он считает её крайне полезной, деньги идут на дело, и программа выполняется, улучшаются условия жизни. Сегодня увидели, что работа идёт», – отметил Юрий Трутнев.

Предложение о необходимости системного федерального финансирования поступило от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2023 году, и уже с 2024 года в рамках распоряжения правительства РФ на эту работу выделяется по 10 миллиардов в год. При этом подавляющее большинство средств выделяется на гарнизоны региона. Так, на 2024–2026 годы из федерального бюджета было выделено 30 млрд рублей, дополнительно предусмотрено 9,3 млрд рублей из бюджета Мурманской области.

«Напомню, что программа реновации ЗАТО была продлена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным с ежегодным финансированием не менее 10 млрд в год. Сегодня мы представили проект плана реновации ЗАТО Мурманской области до 2030 года. В него вошли строительство и ремонты социально значимых объектов, обновление жилфонда, инфраструктуры ЖКХ, дорог и общественных пространств. По результатам осмотров отобраны 148 мероприятий на общую сумму 31,8 млрд рублей. Это те деньги, которые позволяют радикально шаг за шагом менять ситуацию в военных гарнизонах. Безусловно, будем новый план выполнять. Благодарю коллег за поддержку, потому что все решения, которые принимаются и реализуются, меняют жизнь к лучшему», – сообщил Андрей Чибис.

Правительством Мурманской области совместно с Минобороны России и Минвостокразвития России сформирован проект плана мероприятий на 2027 – 2030 годы. План основан на потребностях военнослужащих и их семей - для формирования проекта были собраны 384 предложения от муниципальных образований региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024-2025 годах в гарнизонах региона уже построены школа на 250 мест в Печенге и бассейн в ЗАТО г. Североморск, выполнен капитальный ремонт хирургического корпуса ЦРБ в Североморске, капитально отремонтированы 188 МКД и 633 квартиры для военнослужащих, заменены 159 лифтов в 74 МКД, обновлены 203 подъезда в 58 МКД. Также в ЗАТО капитально отремонтированы 2 школы, музей и культурно-досуговый центр, также ремонт коснулся 38 учебных заведений, социальных и спортивных объектов, открыто 14 уникальных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». За это время также отремонтировано более 50 км дорог, 4 объекта ЖКХ, благоустроено 48 дворов и 5 общественных территорий, обустроено 38 контейнерных площадок и снесен 31 аварийный дом.

Позитивные изменения коснулись 10 муниципальных образований: Североморск, Видяево, Александровск, Заозерск, Мончегорск, Оленегорск, Основной, Печенгский, Кольский и Кандалакшский округа. Общая стоимость реализованных мероприятий составила более 12 млрд рублей консолидированного бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557333/#&gid=1&pid=1