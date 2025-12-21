Юрий Трутнев поручил к лету 2026 года обновить предложения по Трансарктическому транспортному коридору

Комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) в конце недели обсудили в Москве на совещании под руководством заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участие в мероприятии принял председатель профильной комиссии Государственного совета, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на его поручения, после совещания о развитии ТТК Трутнев поручил к лету обновить предложения по Трансарктическому транспортному коридору.

- Следующей точкой нашего обсуждения я считаю стратегическую сессию, которую проведёт председатель правительства в июне. Это то мероприятие, на котором у нас есть полное право и обязанность представить предложения по развитию Трансарктического транспортного коридора, - заявил Юрий Трутнев.

Напомним, по итогам Международного арктического форума в марте 2025 года Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. Ключевой участок транспортного коридора – это Северный морской путь.

- Мы много раз говорили о том, что Северный морской путь может и должен стать важнейшей транспортной артерией из Европы в Азию. Большая работа по развитию Северного морского пути проведена. Объём транзитных перевозок увеличился с 2,1 до 3,2 млн тонн, а общий объём перевозок в 2024 году возрос почти до 38 млн тонн. В то же время номенклатура наших грузов и собственно те точки, из которых мы их отправляем, достаточно локализованы. Это СПГ компании «НОВАТЭК», нефть и нефтепродукты компаний «Газпром нефть», «Лукойл» и «НК Роснефть», грузы компании «Норникель». Фактически Северный морской путь не используется для перевозки грузов, находящихся на континентальной части нашей страны. Чтобы поднять грузы к Северному морскому пути необходимо построить железные дороги, провести дноуглубление, а самое главное – разобраться с экономикой, определить грузовую базу: что мы можем везти и какие преимущества эти перевозки предоставят экономике нашей страны. Эта работа начиналась в ряде регионов. Например, просчитывался проект «Урал промышленный – Урал полярный». Но было это довольно давно. Для того, чтобы вернуться к этим задачам, расчёты надо актуализировать. Эту работу надо продолжить. Ещё одна необходимость, почему мы должны это сделать заключается в том, что Восточный полигон не обеспечит перевозки необходимого количества грузов. Чтобы определить дальнейшие направления и объёмы работы по Трансарктическому транспортному коридору мы сегодня поговорим о той работе, которую должны провести «Российские железные дороги», «Росатом», Федеральное агентство водных ресурсов и субъекты Российской Федерации, расположенные в зоне Трансарктического транспортного коридора, и попробуем разобраться, что мы должны сделать, чтобы выполнить поручение Президента Российской Федерации. Работа очень большая, но она поможет нам «сшить» всю территорию России, создать новые условия для ее экономического развития, – открыл совещание полномочный представитель Президента РФ в ДФО на совещании.

По итогам Международного арктического форума Президент России Владимир Путин поручил актуализовать положения Основ и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Сейчас проект указа дорабатывается по предложениям администрации Президента России.

- Трансарктический транспортный коридор и его ключевая часть – Северный морской путь – является естественной транспортной артерией для перевозки добытого в Арктике сырья и произведенной продукции. Формирование и развитие транспортного коридора взаимоувязано с достижением национальных интересов в Арктике и включает развитие минерально-сырьевых центров, технологическое и промышленное развитие, обеспечение национальной безопасности, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Во время совещания обсуждались вопросы ресурсного обеспечения грузовой базы Трансарктического транспортного коридора. Полезные ископаемые и их производные являются основной развития северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. За последние 10 лет (2014–2024 гг.) грузопоток по СМП увеличился с 4 до почти 38 млн тонн. В этом году он уже превысил 35 млн тонн. В структуре перевозимых грузов 86% составляют углеводороды: СПГ и газоконденсат, нефть и нефтепродукты. Совокупная доля железорудного концентрата, угля и прочих навалочных грузов не превышает 3%. Ещё 11% приходится на генеральные и контейнеризированные грузы.

Участники совещания предложили с учётом сроков подготовки месторождений к вводу активизировать усилия в области геологоразведки. Также рассматривалось создание условий для развития глубокой переработки, чтобы транспортируемые по Трансарктическому транспортному коридору грузы имели большую добавленную стоимость.

Было предложено учесть мероприятия по развитию Трансарктического транспортного коридора отдельным разделом в составе единого плана реализации стратегии развития Арктической зоны РФ, взяв за основу актуализированные мероприятия, реализуемые в рамках плана Северного морского пути.

По информации министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина, обеспечение работы Трансарктического транспортного коридора будет осуществляться в том числе через российские морские порты, расположенные к западу и к востоку от Северного морского пути. Основными портами Трансарктического транспортного коридора за пределами Севморпути являются Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Находка, Восточный, Владивосток. В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» национального проекта «Эффективная транспортная система» планируются мероприятия, которые позволят увеличить мощности в период до 2030 года: в морском порту Мурманск на 19,4 млн тонн, в морском порту Владивосток на 17,8 млн тонн в 2030 году.

«Росатомом» при участии федеральных органов исполнительной власти, включая Минтранс России, в рамках межведомственной рабочей группы осуществляется проработка номенклатуры и объёмов грузов, которые могут создать грузовую базу Трансарктического транспортного коридора. Только после формирования грузовой базы и определения соответствующих грузопотоков, Минтранс России сможет, в случае необходимости, подготовить предложения по корректировке федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» с целью формирования необходимых мощностей в морских портах.

Как прозвучало во время обсуждения, важным элементом развития Трансарктического транспортного коридора является наличие флота, способного осуществлять плавание в Арктических водах. Формирование потребностей в количестве судов, их типов будет зависеть от предполагаемого грузопотока Трансарктического транспортного коридора. С целью обеспечения надежных грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору крайне важным является формирование долгосрочных контрактов фрахта судов под конкретные грузопотоки. Долгосрочные тайм-чартерные контракты позволят судовладельцам не только долгосрочное привлечение судов с рынка, но планирование строительства судов, в том числе на российских верфях. Определенность с грузовой базой для Трансарктического транспортного коридора позволит также сформировать долгосрочные планы по подводящей к морским портам Трансарктического транспортного коридора инфраструктуре, включая автомобильные дороги и железнодорожные пути.

- Каждое министерство и ведомство должно отработать вопросы в своей сфере компетенции. Компетенции разделены решениями Президента Российской Федерации, правительства России. Также я прошу всех присутствующих губернаторов подготовить предложения о развитии приарктической зоны. Отдельный вопрос связан с привлечением инвесторов. Большой блок работы ложится на Минприроды: надо посмотреть освоение недр, геологоразведку. Минпромторгу необходимо рассмотреть глубину переработки полезных ископаемых. Продолжать дорогу только в сторону сырьевого развития никакой возможности нет. Минтранс является организацией, которая обеспечивает логистику всей страны. Следующей точкой нашего обсуждения я считаю стратегическую сессию, которую проведёт председатель правительства в июне. Это то мероприятие, на котором у нас есть полное право и обязанность, представить предложения по развитию Трансарктического транспортного коридора. В этой работе должны принять участие Минвостокразвития, Минэкономразвития, представители науки. Нам нужно посчитать, что мы можем провозить, какие товары принесут пользу экономике страны и посчитать окупаемость вложений. Работа по развитию Трансарктического транспортного коридора большая, она значима для нашей страны и требует необходимости выйти за рамки и заглянуть в будущее, и мы должны её выполнить, – подвел итоги совещания Юрий Трутнев.

Комментируя итоги совещания, глава Мурманской области отметил, что главные задачи для сохранения лидерства России в Арктике – обеспечить рост грузопотока и после 2035 года; расширить геологоразведку, а также создать новые сырьевые центры и высокотехнологичные производства; обеспечить круглогодичную навигацию по Трансарктическому транспортному коридору и его ключевому участку – Северному морскому пути.

- Мы уверены, что только комплексный проект поможет нам развивать русскую Арктику и сохранять стабильный грузопоток по Трансарктическому транспортному коридору. Важно, что в этом нас поддерживает Президент России Владимир Владимирович Путин. Наш регион играет ключевую роль в развитии ТТК благодаря Мурманскому транспортному узлу. По поручению главы государства его мощности необходимо увеличить как минимум в три раза. Это сделает Мурманск одним из крупнейших логистических центров ТТК и откроет новые возможности для грузовладельцев и логистических компаний, – отметил Андрей Чибис.