Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России представить предложения по предоставлению дополнительных мер инвесторам в Арктике

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область 22 марта заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Кировске совещание с инвесторами. В мероприятии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители компаний и предприятий.

«Главным источником развития любого региона являются пришедшие инвестиции, построенные предприятия, созданные рабочие места. Мурманская область – лидеров Арктической зоны по объёму привлечения инвестиций. Это результат совместной работы правительства России, руководства Мурманской области и всех органов власти на местах. Инвестор приходит только туда, где режим дружественный по отношению к нему», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Обсуждался ход реализации значимых для региона инвестиционных проектов, в том числе, проектов резидентов ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ. Так, морской порт «Лавна» – одна из крупнейших строек Северо-Запада России. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках проекта строит угольный терминал. Территория порта – 120 гектаров, он находится на берегу Кольского залива Мурманской области, незамерзающего и глубоководного. Уже у берега глубины здесь достигают 15 метров, что позволит порту принимать крупнотоннажные суда. Ещё одно ключевое преимущество порта – прямой выход в нейтральные воды. Этим он выгодно отличается от портов Балтики и Азово-Черноморского бассейна, которые зависят от возможности пользования Датскими проливами и Босфором. Таким образом «Лавна» открывает прямой независящий от недружественных действий бывших партнёров путь для экспорта российского угля. С 2024 года перевалка угля будет ритмично расти до плановых объемов – 18 млн тонн. Планируется разработка мастер-плана второго этапа развития порта «Лавна» с учётом высокого спроса на угольную продукцию, а также минеральные удобрения и генеральные грузы. Совокупно объём перевалки может быть увеличен до 32 млн тонн грузов в год. Порт «Лавна» – резидент ТОР «Столица Арктики», проект создаёт новые рабочие места в Мурманском регионе.

«Валла-Тунтури» – комплексный туристический проект, который реализуется на территории Кольского полуострова компанией «Васта Дискавери», инвестор проекта – ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект включает различные средства размещения – гостиницы и парк-отели, а также инфраструктуру для природного, военно-исторического и спортивного туризма. Уже оформлены в аренду необходимые земельные участки, ведутся проектно-изыскательские работы. Начало эксплуатации объектов туристического проекта намечено на 2032 год, но уже введены в эксплуатацию инфоцентр и первая очередь парк-отеля «Китовый берег», завершается строительство второй очереди.

Обсуждалось развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске. В частности, было предложено разработать комплексную программу развития горно-туристического кластера «Хибины».

Компания «Западный транспортно-логистический узел» (ООО «ЗТЛУ») намерена построить морской контейнерный терминал, включенный в план развития Северного морского пути на период до 2035 года. Терминал нового поколения будет оснащён современным высокопроизводительным оборудованием и будет состоять из двух глубоководных причалов. Инвестор уже приступил к проектно-изыскательским работам, по результатам которых будет утвержден окончательный объём инвестиций. Объект, который разместится на земельном участке, расположенном вблизи села Белокаменка в Кольском районе Мурманской области, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Были представлены проекты потенциальных резидентов ТОР «Столица Арктики».

Компания «Полярный литий» намерена реализовать проект освоения Колмозерского литиевого месторождения – крупнейшего в России литиевого месторождения, расположенного в Ловозерском районе Мурманской области. Запасы литиевых руд на месторождении составляют 75 млн тонн или 18,9% российских запасов этого металла. Проект разработки месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год. Для достижения этого планируется обеспечить объем добычи руды в объеме 2 млн тонн в год, то есть запасы месторождения предполагают до 40 лет добычи. В настоящий момент акционерами рассматривается вариант строительства горно-обогатительного комплекса (ГОК) в две очереди. Первая очередь будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды в год, с вводом второй очереди, запланированной на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды в год. Уже разработано технико-экономическое обоснование внешнего электроснабжение и обеспечения транспортной доступности, разработано технико-экономическое обоснование ситуационного плана ГОКа, идёт подготовка к прохождению экологической экспертизы.

ГТЛК совместно с Мурманским морским рыбным портом планируют создать на территории Мурманской области современный судоремонтный комплекс кластерного типа. Целью проекта является обеспечение конкурентоспособным и своевременным судоремонтом полного цикла судовладельцев гражданского флота региона, в том числе ранее уходивших за рубеж. Кластерный формат проекта обеспечит кооперацию с предприятиями и научными комплексами, развитие производства комплектующих, создание новых рабочих мест и развитие современных технологий. Реализация проекта создаст в регионе дополнительно 200 рабочих мест.

Компания «Евразийский рыбный центр» представила проект по созданию современного логистического комплекса на базе южного района Мурманского морского рыбного порта.

«С точки зрения наших мер поддержки, во-первых, те льготы, которые мы предусмотрели для малого и среднего бизнеса – это один из самых льготных режимов в стране, поэтому количество и субъектов МСП, и налоговая отдача стала больше, чем в тот момент, когда мы предусматривали эти льготы. И специальные гранты на социально значимые и новые проекты, и строительство инфраструктуры, чтобы качество среды менялось. Принципиально важно взаимодействие и решение тех проблем, которое зависит от нас, как от органов власти», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы сейчас находимся в месте, которое является иллюстрацией взрывного роста внутреннего туризма. Рост почти в 5 раз. Задача по развитию внутреннего туризма поставлена главой государства. Мы будем предусматривать в первую очередь развитие транспортной инфраструктуры, когда есть качественный аэропорт, качественная взлётно-посадочная полоса, качественная дорога. Наша задача создать соответствующую инфраструктуру. Мы будем эти решения закладывать в программу развития опорных городов», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По итогам рабочей поездки в Республики Коми и Карелия, Мурманскую область Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России представить предложения по предоставлению дополнительных мер поддержки инвесторам, реализующих проекты в Арктической зоне Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ТОР «Столица Арктики» создана на территории Мурманской области 12 мая 2020 года постановлением правительства Российской Федерации № 656. За три года работы объем инвестиционных вложений уже превысил 175 млрд рублей, в то время как общий инвестиционный портфель проектов резидентов ТОР составляет более 268 млрд рублей. 2259 человек получили работу на предприятиях резидентов, всего планируется создание 4694 новых рабочих места.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Юрия Трутнева и коллег из федерального правительства за поддержку экономического развития региона.

«Налоговые режимы – и ТОР «Столица Арктики», и Арктическая зона РФ, решения по конкретной поддержке инфраструктуры позволили нам добиться результатов. Если брать только АЗРФ, то по количеству резидентов, созданных рабочих мест, фактически вложенных инвестиций мы сегодня лидеры. И мы будем это наращивать. Еще раз хочу сказать спасибо. По крупным проектам, которые имеют глобальное значение для развития экономики нашей и всей Арктической зоны, по каждому сейчас детально был разговор, и набор поручений, которые дал Юрий Петрович, позволит нам дополнительно снять часть вопросов, чтобы эти проекты были реализованы», – подчеркнул в завершение губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru