Юрий Трутнев провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген, которое провёл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В повестку заседания вошли вопросы хозяйственной деятельности компании «Арктикуголь», мастер-планы развития посёлков российского присутствия, а также планы по созданию Международного научно-образовательного центра.

«Основной российской компанией, осуществляющей хозяйственную деятельность на Шпицбергене, является ФГУП «ГТ «Арктикуголь». Компания занимается добычей угля, обслуживанием судов, развитием туризма, содействует научным исследованиям. Последние несколько лет предприятие работает в условиях санкций со стороны Норвегии. Напомню, международный правовой статус Шпицбергена определен договором о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года и дает право на осуществление хозяйственной деятельности на архипелаге более 40 государственным участникам. Но только Норвегия и Россия этим правом воспользовались. Хочу всех настроить на то, что сегодня в условиях повышающейся международной напряжённости для нас принципиальное значение имеет то, чтобы ничего из прав, которые получила Россия до нашей с вами работы, не было утеряно», – открыл заседание Юрий Трутнев.

На прошлом заседании комиссии в сентябре 2024 года было дано поручение о подготовке мастер-плана развития посёлков российского присутствия на Шпицбергене. «Востокгоспланом» совместно с ГТ «Арктикуголь» соответствующие мастер-планы были разработаны и представлены.

«С 2022 года трест «Арктикуголь» перешёл в управление Минвостокразвития. За это время реализованы и продолжают реализовываться программы, направленные на модернизацию инфраструктуры треста и диверсификацию его деятельности. 65% выручки уже обеспечиваются за счёт недобывающих отраслей – в частности, туризма и других услуг. Продолжим системную работу по обеспечению присутствия России на архипелаге Шпицберген», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Среди перспективных направлений развития отдельно выделены добыча каменного угля и туризм. Добыча угля предусматривает сохранение объёмов, достаточных для обеспечения деятельности ФГУП «ГТ «Артикуголь». В прошлом году в рамках данного направления были начаты работы по обновлению оборудования шахты.

Развитие туризма на территории российского присутствия на архипелаге Шпицберген предусматривает достижение к 2040 году показателя 50 тысяч туристов в год. Для этого планируется провести реконструкцию зданий под объекты туристической инфраструктуры, развивать туристические маршруты, прямое сообщение. По данному направлению начато восстановление зданий в посёлке Баренцбурге и Пирамида. Обсуждалась возможность организации регулярного морского грузопассажирского сообщения между портом города Мурманск и посёлками российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Было отмечено, что с июня по октябрь этого года морское судно НИС «Молчанов» совершило пять последовательных международных прямых безвизовых рейсов между Мурманском и посёлками Баренцбург и Пирамида.

На рассмотрение заседания была вынесена Концепция Международного создания научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген. Концепция была разработана в соответствии с поручением Юрия Трутнева, данном по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген в феврале 2024 года.

«Мурманская область – форпост России в Арктике, и мы полностью поддерживаем инициативу по созданию Международного научно-образовательного центра на Шпицбергене. В регионе сформирована прочная научная база – Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт и другие ведущие учреждения, опыт которых может быть полезен при реализации проекта.

Кроме того, на базе Мурманского арктического университета создаётся кампус мирового уровня, ориентированный на подготовку кадров для работы в Арктике и на Северном морском пути. Создание Центра открывает новые перспективы для взаимодействия и объединения усилий в этой сфере. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы Центр успешно работал, и обеспечим сотрудничество с нашим Мурманским арктическим университетом», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона выдвинул инициативу по созданию базы для обслуживания российского рыбопромыслового флота на архипелаге, что поддержит отрасль и обеспечит стабильную работу рыбаков.

«Несмотря на ограничения со стороны ряда стран, заморозку совместных проектов, реализовывавшихся, в том числе в рамках Арктического совета, Россия остаётся открытой для международного сотрудничества. Это касается и науки. От Арктики во многом зависит климатическая стабильность всего мира. Мы должны думать о будущем, даже если кто-то из наших зарубежных коллег об этом забудет. Поэтому нам надо продолжать работу по изучению вечной мерзлоты, атмосферы, гидросферы, арктической зоны. Для решения этой задачи на архипелаге будет создан новый Международный научно-образовательный центр. На его базе будет проводиться реализация совместных арктических научных и образовательных проектов с иностранными, прежде всего дружественными, государствами», – сказал Юрий Трутнев.

Фото (правительство РФ): https://gov-murman.ru/info/news/557019/#&gid=1&pid=1