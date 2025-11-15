Мир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 10:00

Юрий Трутнев провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген, которое провёл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В повестку заседания вошли вопросы хозяйственной деятельности компании «Арктикуголь», мастер-планы развития посёлков российского присутствия, а также планы по созданию Международного научно-образовательного центра.

«Основной российской компанией, осуществляющей хозяйственную деятельность на Шпицбергене, является ФГУП «ГТ «Арктикуголь». Компания занимается добычей угля, обслуживанием судов, развитием туризма, содействует научным исследованиям. Последние несколько лет предприятие работает в условиях санкций со стороны Норвегии. Напомню, международный правовой статус Шпицбергена определен договором о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года и дает право на осуществление хозяйственной деятельности на архипелаге более 40 государственным участникам. Но только Норвегия и Россия этим правом воспользовались. Хочу всех настроить на то, что сегодня в условиях повышающейся международной напряжённости для нас принципиальное значение имеет то, чтобы ничего из прав, которые получила Россия до нашей с вами работы, не было утеряно», – открыл заседание Юрий Трутнев.

На прошлом заседании комиссии в сентябре 2024 года было дано поручение о подготовке мастер-плана развития посёлков российского присутствия на Шпицбергене. «Востокгоспланом» совместно с ГТ «Арктикуголь» соответствующие мастер-планы были разработаны и представлены.

«С 2022 года трест «Арктикуголь» перешёл в управление Минвостокразвития. За это время реализованы и продолжают реализовываться программы, направленные на модернизацию инфраструктуры треста и диверсификацию его деятельности. 65% выручки уже обеспечиваются за счёт недобывающих отраслей – в частности, туризма и других услуг. Продолжим системную работу по обеспечению присутствия России на архипелаге Шпицберген», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Среди перспективных направлений развития отдельно выделены добыча каменного угля и туризм. Добыча угля предусматривает сохранение объёмов, достаточных для обеспечения деятельности ФГУП «ГТ «Артикуголь». В прошлом году в рамках данного направления были начаты работы по обновлению оборудования шахты.

Развитие туризма на территории российского присутствия на архипелаге Шпицберген предусматривает достижение к 2040 году показателя 50 тысяч туристов в год. Для этого планируется провести реконструкцию зданий под объекты туристической инфраструктуры, развивать туристические маршруты, прямое сообщение. По данному направлению начато восстановление зданий в посёлке Баренцбурге и Пирамида. Обсуждалась возможность организации регулярного морского грузопассажирского сообщения между портом города Мурманск и посёлками российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Было отмечено, что с июня по октябрь этого года морское судно НИС «Молчанов» совершило пять последовательных международных прямых безвизовых рейсов между Мурманском и посёлками Баренцбург и Пирамида.

На рассмотрение заседания была вынесена Концепция Международного создания научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген. Концепция была разработана в соответствии с поручением Юрия Трутнева, данном по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген в феврале 2024 года.

«Мурманская область – форпост России в Арктике, и мы полностью поддерживаем инициативу по созданию Международного научно-образовательного центра на Шпицбергене. В регионе сформирована прочная научная база – Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт и другие ведущие учреждения, опыт которых может быть полезен при реализации проекта.

Кроме того, на базе Мурманского арктического университета создаётся кампус мирового уровня, ориентированный на подготовку кадров для работы в Арктике и на Северном морском пути. Создание Центра открывает новые перспективы для взаимодействия и объединения усилий в этой сфере. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы Центр успешно работал, и обеспечим сотрудничество с нашим Мурманским арктическим университетом», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона выдвинул инициативу по созданию базы для обслуживания российского рыбопромыслового флота на архипелаге, что поддержит отрасль и обеспечит стабильную работу рыбаков.

«Несмотря на ограничения со стороны ряда стран, заморозку совместных проектов, реализовывавшихся, в том числе в рамках Арктического совета, Россия остаётся открытой для международного сотрудничества. Это касается и науки. От Арктики во многом зависит климатическая стабильность всего мира. Мы должны думать о будущем, даже если кто-то из наших зарубежных коллег об этом забудет. Поэтому нам надо продолжать работу по изучению вечной мерзлоты, атмосферы, гидросферы, арктической зоны. Для решения этой задачи на архипелаге будет создан новый Международный научно-образовательный центр. На его базе будет проводиться реализация совместных арктических научных и образовательных проектов с иностранными, прежде всего дружественными, государствами», – сказал Юрий Трутнев.

 

 

Фото (правительство РФ): https://gov-murman.ru/info/news/557019/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:25«Домик в сердце». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»