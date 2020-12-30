Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Обсуждались вопросы совершенствования системы метеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ, реконструкции объектов федеральной собственности в морском порту Певек, обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути и другие.

«Продолжается работа по развитию Арктической зоны России. 26 октября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим Указом утвердил новую арктическую стратегию России до 2035 года. Главой государства поставлены конкретные задачи. Это создание в Российской Арктике 200 тысяч новых рабочих мест, обеспечение роста продолжительности жизни до среднероссийского уровня, увеличение вклада арктических регионов в развитие экономики страны в 1,5 раза, а доли инвестиций в охрану окружающей среды, исследования и разработки – в 4 раза. Объём грузоперевозок по Северному морскому пути к 2035 году должен быть увеличен минимум до 130 млн тонн. Задача 2024 года – 80 млн тонн. Выполнение поставленных задач входит в ответственность как федерального Правительства, так и местных органов власти, регионов и работающих в Арктике государственных компаний», – подчеркнул, открывая заседание, Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, Минвостокразвития России внесло в правительство РФ проект плана мероприятий по реализации стратегии. Также в Правительство РФ внесена новая государственная программа развития Арктической зоны. Её объём финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. В первую очередь, указанные средства будут направлены на поддержку реализации инвестиционных проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тысяч новых рабочих мест. «Наша задача – сделать эти рабочие места доступными для местных жителей, для россиян, а для этого у людей должен быть необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда. Система профессионального образования в Арктике должна соответствовать потребностям экономики, потребностям новых проектов», – заметил Юрий Трутнев.

В федеральном бюджете предусмотрено дополнительно 1,5 млрд рублей на развитие арктического федерального университета – САФУ им. Ломоносова в Архангельске. В соответствии с решением Правительства РФ консорциум во главе с университетом вошёл в 15 научно-образовательных центров, которые получат государственную поддержку на исследования и разработки мирового уровня. Компания «Норникель» планирует инвестировать в Норильский промышленный район 2,5 трлн рублей до 2030 года. Численность населения города, в связи с этим, будет расти, а поэтому необходимо менять качество городской среды, приводить жилищный фонд в порядок. На эти цели в 2021-2023 годах будет направлено 3,5 млрд рублей, в том числе 700 млн – средства федерального бюджета (оставшиеся 2,8 млрд рублей – средства компании «Норникель» и бюджета Красноярского края). «Перечисленных решений и объёма 19,5 млрд рублей недостаточно, чтобы существенно поднять уровень жизни людей, обеспечить реализацию всех инвестиционных проектов в Арктике. Мы должны разработать механизм, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Тогда наша работа будет давать возможность развивать её дальше. Мы с Антоном Германовичем Силуановым о таком механизме договорились, проект постановления Правительства уже подготовлен и Минфином России принципиально поддержан. Механизм должен заработать в будущем году и стать дополнительным источником финансирования арктических проектов, улучшить жизнь людей. Чем больше инвесторов привлечёт каждый регион, тем больше возможностей для своего развития он получит», – сообщил Юрий Трутнев.