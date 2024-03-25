Юрий Трутнев: с ростом числа трасс привлекательность горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» возрастёт

22 марта в рамках рабочей поездки в Мурманскую область заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» – самый крупный на Северо-Западе России и один из лучших в стране.

«Большой Вудъявр» расположен в южной части Хибинского массива, на склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания на курорте – самый продолжительный в России на сопоставимых высотах: он начинается в начале ноября и заканчивается в июне. Дополнительно расширить сезон помогает работающая на курорте новейшая система искусственного оснежения. Трасс с искусственным оснежением на курорте более 5 км. Общая протяжность трасс курорта составляет 30 км, из них более 18 км имеют искусственное освещение высокой интенсивности. Это весьма актуально в период полярной ночи в декабре. На курорте есть склоны для любого горнолыжника: от новичков до продвинутых экспертов. Часть трасс получили постоянный сертификат соответствия Международной федерацией лыжного спорта FIS. Каждый день перед началом катания все маршруты горнолыжного курорта готовятся снегоуплотнительными машинами, которые идеально выравнивают трассы.

За последние пять лет турпоток в Хибины вырос в четыре раза, до 335 тысяч человек. Средняя посещаемость «Большого Вудъявра» составляет более 1,5 тысячи гостей в день, пиковая достигает 5,5 тысячи гостей в день. Сюда едут лыжники со всей страны – ведь из Москвы до Кировска лететь 2 часа, из Петербурга всего 1,5.

На курорт можно отправляться всей семьёй. Здесь есть вся инфраструктура для полноценного отдыха: современный спортивный инвентарь, профессиональная служба инструкторов, лыжный сервис, комнаты хранения снаряжения с обогреваемыми и вентилируемыми шкафами, большие кафе с видовыми верандами и вместительные бесплатные парковки. На Южном склоне для детей оборудована детская комната с игровой площадкой, где за малышами следят профессиональные воспитатели, а для гостей с совсем маленькими детьми, есть комнаты матери и ребёнка.

Развитием инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», в который входят курорт «Большой Вудъявр» с панорамным комплексом «Плато», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и одноименный лыжный стадион, спортивно-оздоровительный центр «Апатит-Арена», а также музейно-выставочный центр «Апатит» и аэропорт «Хибины» занимается компания «ФосАгро». По словам генерального директор «ФосАгро» Михаила Рыбникова, это один из ключевых социальных инвестиционных проектов компании. Общая сумма вложений компании в кластер около 9 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей было вложено в 2023 году.

«С 2016 по 2022 годы турпоток вырос более чем в 1,5 раза. Мы добились того, что туризм в Мурманской области стал круглогодичным. Гостям интересно здесь бывать в любой сезон. Но, разумеется, одним из главных преимуществ остаётся горнолыжный курорт, который активно развиваем совместно с «ФосАгро». По данным бигдаты «обработанный огромный объёмы данных. – Ред.) «Сбербанка» с 2020 года турпоток в Кировск вырос более чем в 3 раза – почти до 280 тысяч человек. С учётом растущего спроса требуются системные решения, чтобы повышать доступность и для гостей, и для жителей нашего региона. Кроме того, напомню, что Кировск вошёл в состав Кировско-Апатитской агломерации в части опорных населённых пунктов Арктики, и по поручению Президента России мы работаем над мастер-планом для него», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Приступая к реализации социального инвестиционного проекта развития горно-туристического кластера «Хибины», компания «ФосАгро» ставила перед собой цель не только создать комфортные условия для отдыха работников и членов семей нашего горнодобывающего предприятия, но и обеспечить условия для развития индустрии гостеприимства в городе в целом. Для этого у Кировска есть всё: удивительная природа, уникальные погодные условия и продолжительная зима, – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Сегодня мы видим, как наши усилия, совместные с региональными и федеральными органами власти, конвертировали эти естественные преимущества города в стремительно растущий туристический поток, новые малые предприятия и рабочие места, а также в дополнительные доходы бюджета города и региона. Нам это удалось в том числе и благодаря участию в государственных программах, защищающих и стимулирующих инвестиции в Арктике. Уверен, что в дальнейшем совместными усилиями нам удастся превратить кластер «Хибины» в место, где можно будет комфортно отдыхать круглый год».

В конце 2021 года на вершине Северного склона Айкуайвенчорр завершилось строительство уникального ресторанного комплекса «Плато», включающего кафе, бар и ресторан с панорамными видами на 300 посадочных мест. Здание эксклюзивного архитектурного облика стало самым высокогорным панорамным рестораном Северо-Запада России.

Помимо этого, в Кировске активно ведётся проектирование аквакомплекса «Аврора» и отеля при нём. Оба объекта будут построены вблизи северного склона горы Айкуайвенчорр. Комплекс «Аврора» получил поддержку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и будет строится компанией «ФосАгро» при финансовом участии областного бюджета. Он будет способен принимать до 780 посетителей одновременно. Новая гостиница почти на 160 номеров (около 450 койко-мест) станет первым полноценным отелем «SKI-INN/SKI-OUT» в Хибинах. Площадь коммерческих помещений нового гостиничного комплекса составит более 600 квадратных метров. Завершение проекта запланировано на 2025 год.

«Комплекс хороший. Сейчас одна из важных задач – увеличивать длину трасс. О таких планах руководство курорта доложило. Для горнолыжного комплекса при любом количестве инфраструктуры самое главное – длина трасс. Если длина трасс будет большой, люди будут приезжать. Чем больше, тем больше будет ареал охвата», – резюмировал Юрий Трутнев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в прошедшую пятницу вице-премьер посетил Кировскую спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. «Спортивная школа понравилась. Причём не только стенами, залами, хотя специализированных и хорошо оборудованных залов там тоже хватает, сколько, наверное, духом», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru