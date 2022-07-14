Юрий Железняк приступил к работе в должности управляющего Отделением Мурманск ЦБ РФ

C 14 июля 2022 года Юрий Железняк приступил к работе в должности управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, Юрий Михайлович Железняк родился 12 июля 1973 года в городе Сыктывкаре Республики Коми. В 1995 году окончил Сыктывкарский государственный университет.

В Банке России работает с 1995 года. За это время прошел путь от экономиста отдела по надзору за деятельностью коммерческих банков Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Республике Коми до заместителя управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

С апреля 2022 года Юрий Железняк исполнял обязанности управляющего Отделением Мурманск.

Фото: https://cbr.ru/murmansk/structure/zheleznyakum/