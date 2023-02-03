Юрий Железняк: в Мурманской области деловая активность продолжает восстанавливаться

Банк России рассказал о ключевых тенденциях развития регионов в очередном выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». В фокусе февральского обзора – издержки производителей, которые выросли на фоне вынужденной перестройки бизнес-процессов.

В декабре-январе предприятия продолжали адаптироваться к изменившимся условиям. Удорожание импортных комплектующих и запчастей, сложности с их обеспечением подтолкнули бизнес к поиску новых решений. Металлурги Мурманской области прорабатывают альтернативные источники поставки оборудования, горнодобывающие предприятия расширяют линейку собственной продукции.

«В результате вынужденной перестройки бизнес-процессов удлинились логистические маршруты, появились дополнительные посредники, изменились условия расчётов с поставщиками. Экономическая активность в Мурманской области, как и по всей стране, восстанавливалась по мере адаптации предприятий к новым условиям. Предприятия принимали меры, направленные на снижение затрат: расширяли географию подрядчиков, переходили к собственному производству комплектующих и запчастей», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

В докладе Банка России представлен подробный обзор экономической ситуации в регионах. Важным источником информации при его подготовке являются опросы в рамках мониторинга предприятий страны (в январе в опросе участвовали более 14 тысяч нефинансовых компаний, в том числе 134 компании из Мурманской области). Данные об экономике регионов, приведенные в докладе, учитываются Банком России при принятии решений по ключевой ставке.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.