Ювелирный рейтинг: где в России женщины тратят зарплату на себя больше всего
Ювелирный бренд «SOKOLOV» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование и сопоставили медианные зарплаты с тратами женщин на ювелирные украшения в разных регионах России. Выяснилось, что больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда.
Аналитики сравнили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и расходы женщин на ювелирные украшения в разных городах страны — на основе медианного чека в магазинах сети «SOKOLOV» — и узнали, в каких регионах женщины чаще всего балуют себя украшениями. По данным исследования, лидером стал Калининград — женщины из этого города тратят на ювелирные украшения для себя в среднем 16,6% от зарплаты. На втором месте — Саратов с долей трат в 14,5%, на третьем — Волгоград (13,5%). Также в пятёрку вошли Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).
Меньше всего на ювелирные украшения тратят женщины из Перми — в среднем только 6,4% от своей зарплаты. На втором месте в антирейтинге — Уфа (7,3%), на третьем — Тюмень (7,6%). Также в список попали Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%). В среднем по России доля таких трат составляет 11,1%.
Кроме того, аналитики «SOKOLOV» сравнили зарплаты представителей разных профессий с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от дохода на такие покупки тратят промоутеры (30,2%), дворники (21,1%) и уборщицы (19,5%). В пятёрку также вошли курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).
По данным аналитического центра, женщины стали активнее покупать ювелирные украшения в розничных магазинах: за первое полугодие 2025 года продажи в России выросли на 7%, а медианный чек увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего женщины приобретали серьги — на них пришлось 31% от всех продаж. На втором месте — кольца (28%), на третьем — цепи (14%). Самыми популярными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.
Траты жительниц разных городов на женские ювелирные украшения*
|
№
|
Город
|
Медиана
Предлагаемой
зарплаты, руб.
|
Средний чек на
украшения, руб.
|
Доля зарплаты,
которую тратят
на украшения, %
|
1
|
Калининград
|
52 200
|
8 678
|
16,6
|
2
|
Саратов
|
49 800
|
7 222
|
14,5
|
3
|
Волгоград
|
49 600
|
6 735
|
13,5
|
4
|
Краснодар
|
60 000
|
7 271
|
12,1
|
5
|
Казань
|
60 300
|
7 195
|
11,9
|
6
|
Санкт-Петербург
|
73 200
|
8 222
|
11,2
|
7
|
Сочи
|
69 800
|
7 802
|
11,1
|
8
|
Россия в целом
|
59 100
|
6 585
|
11,1
|
9
|
Иркутск
|
51 500
|
5 682
|
11
|
10
|
Воронеж
|
51 400
|
5 253
|
10,2
|
11
|
Екатеринбург
|
59 900
|
5 741
|
9,5
|
12
|
Омск
|
47 800
|
4 443
|
9,2
|
13
|
Москва
|
92 300
|
8 373
|
9
|
14
|
Новосибирск
|
58 800
|
5 249
|
8,9
|
15
|
Ростов-на-Дону
|
58 700
|
5 209
|
8,8
|
16
|
Самара
|
50 300
|
4 261
|
8,4
|
17
|
Челябинск
|
50 000
|
4 092
|
8,1
|
18
|
Тюмень
|
51 000
|
3 914
|
7,6
|
19
|
Уфа
|
50 300
|
3 711
|
7,3
|
20
|
Пермь
|
50 000
|
3 227
|
6,4
* - согласно данным hh.ru о медиане заработной платы и данным «SOKOLOV» о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.
Траты представительниц разных профессий на женские ювелирные украшения*
|
Профессия
|
Медиана предлагаемой
зарплаты, руб.
|
Доля зарплаты, которую
тратят на украшения, %
|
Промоутер
|
21 800
|
30,2
|
Дворник
|
31 200
|
21,1
|
Уборщица
|
33 700
|
19,5
|
Курьер
|
38 000
|
17,3
|
Официант, бармен, бариста
|
40 900
|
16,1
|
Охранник
|
42 800
|
15,3
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
46 800
|
14
|
Оператор call-центра
|
48 200
|
13,6
|
Кассир-операционист
|
48 900
|
13,4
|
Упаковщик, комплектовщик
|
49 700
|
13,2
|
Мерчандайзер
|
50 000
|
13,1
|
Воспитатель, няня
|
50 200
|
13,1
|
Режиссер, сценарист
|
51 100
|
12,8
|
Оператор ПК, оператор базы данных
|
54 200
|
12,1
* - согласно данным hh.ru о средней заработной плате и данным «SOKOLOV» о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.