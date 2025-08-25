В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 18:30

Ювелирный рейтинг: где в России женщины тратят зарплату на себя больше всего

Ювелирный бренд «SOKOLOV» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование и сопоставили медианные зарплаты с тратами женщин на ювелирные украшения в разных регионах России. Выяснилось, что больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда.

Аналитики сравнили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и расходы женщин на ювелирные украшения в разных городах страны — на основе медианного чека в магазинах сети «SOKOLOV» — и узнали, в каких регионах женщины чаще всего балуют себя украшениями. По данным исследования, лидером стал Калининград — женщины из этого города тратят на ювелирные украшения для себя в среднем 16,6% от зарплаты. На втором месте — Саратов с долей трат в 14,5%, на третьем — Волгоград (13,5%). Также в пятёрку вошли Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).

Меньше всего на ювелирные украшения тратят женщины из Перми — в среднем только 6,4% от своей зарплаты. На втором месте в антирейтинге — Уфа (7,3%), на третьем — Тюмень (7,6%). Также в список попали Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%). В среднем по России доля таких трат составляет 11,1%.

Кроме того, аналитики «SOKOLOV» сравнили зарплаты представителей разных профессий с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от дохода на такие покупки тратят промоутеры (30,2%), дворники (21,1%) и уборщицы (19,5%). В пятёрку также вошли курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).

По данным аналитического центра, женщины стали активнее покупать ювелирные украшения в розничных магазинах: за первое полугодие 2025 года продажи в России выросли на 7%, а медианный чек увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего женщины приобретали серьги — на них пришлось 31% от всех продаж. На втором месте — кольца (28%), на третьем — цепи (14%). Самыми популярными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.

Траты жительниц разных городов на женские ювелирные украшения* 

 

Город

Медиана

Предлагаемой

зарплаты, руб.

Средний чек на

украшения, руб.

Доля зарплаты,

которую тратят

на украшения, %

1

Калининград

52 200

8 678

16,6

2

Саратов

49 800

7 222

14,5

3

Волгоград

49 600

6 735

13,5

4

Краснодар

60 000

7 271

12,1

5

Казань

60 300

7 195

11,9

6

Санкт-Петербург

73 200

8 222

11,2

7

Сочи

69 800

7 802

11,1

8

Россия в целом

59 100

6 585

11,1

9

Иркутск

51 500

5 682

11

10

Воронеж

51 400

5 253

10,2

11

Екатеринбург

59 900

5 741

9,5

12

Омск

47 800

4 443

9,2

13

Москва

92 300

8 373

9

14

Новосибирск

58 800

5 249

8,9

15

Ростов-на-Дону

58 700

5 209

8,8

16

Самара

50 300

4 261

8,4

17

Челябинск

50 000

4 092

8,1

18

Тюмень

51 000

3 914

7,6

19

Уфа

50 300

3 711

7,3

20

Пермь

50 000

3 227

6,4

* - согласно данным hh.ru о медиане заработной платы и данным «SOKOLOV» о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.

Траты представительниц разных профессий на женские ювелирные украшения*

Профессия

 

Медиана предлагаемой

зарплаты, руб.

Доля зарплаты, которую

тратят на украшения, %

Промоутер

21 800

30,2

Дворник

31 200

21,1

Уборщица

33 700

19,5

Курьер

38 000

17,3

Официант, бармен, бариста

40 900

16,1

Охранник

42 800

15,3

Продавец-консультант, продавец-кассир

46 800

14

Оператор call-центра

48 200

13,6

Кассир-операционист

48 900

13,4

Упаковщик, комплектовщик

49 700

13,2

Мерчандайзер

50 000

13,1

Воспитатель, няня

50 200

13,1

Режиссер, сценарист

51 100

12,8

Оператор ПК, оператор базы данных

54 200

12,1

* -  согласно данным hh.ru о средней заработной плате и данным «SOKOLOV» о тратах женщин на женские ювелирные украшения, за период январь-июнь 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Порт». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Ювелирный рейтинг: где в России женщины тратят зарплату на себя больше всего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 83 копейки, доллар снизился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»