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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 16:00

За 10 лет численность выпускников школ Мурманской области, выбирающих рабочую профессию, увеличилась почти на треть

Вчера на заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала о проекте «Профессионалитет» и востребованности среднего профессионального образования среди выпускников. 

Так, за 10 лет численность студентов колледжей и техникумов увеличилась с 14,3 тысячи до 18,3 тысячи человек. Для выпускников текущего года приемная кампания стартует не позднее 20 июня, из 7,5 тысячи мест для набора студентов на программы СПО более 4 тысяч предусмотрено за счёт средств областного и федерального бюджетов.

Треть от общего объёма бюджетных мест – приём в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При поддержке губернатора Андрея Чибиса в него вошли 7 кластеров и 16 учреждений. В трёх образовательно-производственных центрах («Север и туризм», «Образование на Мурмане», «Медицина на Мурмане») и четырёх производственных («Ковдорский», «Кольский горно-металлургический», «Полярнозоринский», «Арктический рыбопромышленный») после окончания учебы будут трудоустроены не менее 85% выпускников. Общая сумма инвестиций в создание семи кластеров составила более 800 млн рублей.

«Развитие сотрудничества образовательных организаций с крупнейшими предприятиями остаётся одним из наиболее важных направлений стратегического плана «На Севере – жить». Индустриальные партнёры участвуют в разработке учебных программ, обеспечивают прохождение стажировок и практик студентам и преподавателям, предоставляют экспертов на чемпионаты профессионального мастерства и экзамены, содействуют обновлению инфраструктуры колледжей, поддерживают талантливых студентов премиями и стипендиями и содействуют трудоустройству выпускников», – отметила министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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