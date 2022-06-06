За 10 лет российский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов

По сравнению с 2012 годом российские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

В 44% российских компаний на руководящие должности предпочитают назначать кого-то из уже работающих сотрудников. По мнению менеджеров по персоналу, внутренний кандидат в этой ситуации предпочтительнее внешнего, поскольку он знает все бизнес-процессы изнутри и, скорее всего, обладает высокой мотивацией. В 36% компаний на руководящих должностях примерно поровну сотрудников, «выросших» внутри компании и пришедших извне. Только 13% компаний обычно подыскивают на руководящие должности внешних кандидатов. Как правило, такая позиция объясняется желанием усилить команду специалистом со свежим взглядом и новыми компетенциями.

Малый бизнес чаще белее крупных предприятий и организаций предпочитает «выращивать» кадры (47%). Компаний, нанимающих руководителей со стороны, чуть больше среди организаций с численностью персонала от 100 до 1000 человек (20%).

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики (60%), информационных технологий (58%) и финансов (53%). Тех, кто отдаёт предпочтение внешним кандидатам, чуть больше в строительных и производственных компаниях (25 и 15% соответственно).

За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования «SuperJob», российский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов.