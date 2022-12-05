За 10 месяцев 2022 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 9115 жителей Мурманской области

2 декабря при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев ответил на вопросы, касающиеся оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, оборудования, а также методов лечения с научно доказанной эффективностью.

Как отметил в беседе Дмитрий Панычев, несмотря на пандемию COVID-19, объем оказания этого ресурсоемкого вида помощи не был снижен. Например, за 2021 год высокотехнологичная медицинская помощи была оказана порядка 9500 пациентам, за 10 месяцев 2022 года такое лечение уже прошли более 9100 жителей региона. Это говорит о том, что показатель итогов 2022 году будет выше и доступность данного вида помощи возросла.

На территории Мурманской области высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 10 профилям: акушерство и гинекология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология-ортопедия, онкология, офтальмология, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

Высокотехнологичная медицинская помощь для пациента оказывается полностью бесплатно. Источником финансирования является фонд ОМС или бюджет (федеральный или областной).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в формате прямого эфира министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев ответил на все поступившие вопросы. Жителей интересовали вопросы возможность оплаты проезда к месту лечения, выбора клиники, сроков ожидания госпитализации и другое.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru