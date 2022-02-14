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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 18:00

За 11 лет мужчины стали чаще хвалить, а женщины — критиковать коллег противоположного пола

Мужчины стали чаще отмечать, что коллеги-женщины работают наравне или даже лучше их, женщины же стали чуть чаще критиковать сослуживцев-мужчин. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие по 1600 трудоустроенных женщин и мужчин, работающих в смешанных коллективах.

Практически каждый второй мужчина подтвердил, что качество работы коллег-женщин соответствует его уровню (48%). 6% мужчин считают, что женщины работают лучше. Каждый пятый, напротив, уверен, что женщины работают хуже (21%).

Женщин, которые уверены, что их коллеги-мужчины работают хуже, — 22%. 51% женщин считает, что сослуживцы-мужчины работают так же, как они. И лишь 3% женщин убеждены, что мужчины работают лучше.

Чем старше мужчины, тем реже они утверждают, что коллеги-женщины работают хуже их. Среди женщин тенденция обратная: россиянки старше 45 лет уверяют, что мужчины работают не так хорошо, как они, чаще женщин более молодого возраста.

Чем выше уровень дохода, тем больше гендерной критики: и мужчины, и женщины чаще утверждают, что коллеги противоположного пола работают хуже.

За 11 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, мужчины стали реже критиковать работу женщин-коллег, а нейтральных и хвалебных отзывов стало на четверть больше. Женщины же, напротив, стали реже утверждать, что сослуживцы-мужчины работают лучше или наравне с ними, и чуть чаще критиковать представителей сильного пола.

 

 

 

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