За 11 месяцев 2025 года число судозаходов в Мурманский МТП снизилось

С января по ноябрь 2025 года Мурманский морской торговый порт принял 112 судов, из них — 40 балкеров класса Capesize, сообщает t.me/s/murport51. Это суда дедвейтом от 150 до 180 тысяч тонн, которые не заходят в большинство портов Северо-Запада из-за ограничений по глубине и инфраструктуре.

За 11 месяцев за 40 судозаходов балкерами Capesize ММТП перевезено более 6 млн тонн угля и железорудного концентрата, что составляет более 90% от общего грузооборота.

Как сообщает ИАА «ПортНьюс», из статистики ММТП следует, что грузооборот предприятия за 11 месяцев 2025 года составил 9,35 млн тонн. Это на 28% меньше относительно результата за аналогичный период 2024 года. Тогда ММТП перевалил 13 млн тонн грузов, обработав 159 судозаходов, включая 48 судов типа Capesize. Таким образом, снижение по общему числу обработанных судов составило свыше 29%, по числу балкеров класса Capesize — 16,7%.