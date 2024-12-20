За 11 месяцев текущего года грузооборот Мурманского рыбного порта вырос на 39,4%

Мурманский морской рыбный порт в январе–ноябре 2024 года увеличил обработку грузов на 39,4% — до 390,5 тысячи тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные порта.

Отмечается, что рыбопродукция составила большую часть переваленного объёма — 260 тысяч тонн (за 11 месяцев 2023 года — 236,6 тысячи тонн). Перевалка нефтепродуктов выросла более чем втрое — до 120,3 тысячи тонн (в январе–ноябре 2023 года — 36,5 тысячи тонн).

Ранее сообщалось, что плановый грузооборот порта на 2024 год — 370,2 тысячи тонн грузов.