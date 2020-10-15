Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 08:00
За 12-часовым полётом российских Ту-160 приглядывали самолёты ВВС Норвегии и Великобритании
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 12-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, на отдельных участках их сопровождали самолёты ВВС Великобритании и Норвегии.
Как сообщает Министерство обороны, на отдельных этапах маршрута из сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также «Eurofighter Typhoon» ВВС Великобритании и «F-16» ВВС Норвегии.
В Минобороны отмечают, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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