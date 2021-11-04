В Мурманске откроются два уличных кинотеатраВертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.11.21 15:00

За 19 дней Всероссийской переписи населения в ней приняли участие 92 миллиона человек

На 2 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие около 92 миллионов россиян – 63 процента от всего населения страны.

Главной инновацией переписной кампании стала возможность переписаться онлайн на портале «Госуслуги». Такой возможностью воспользовались более 20 миллионов человек – 14 процентов от всех переписавшихся.

«В сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции это не только быстрее и удобнее, но и безопаснее для себя и здоровья окружающих», – отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Заполнить переписной лист можно также на переписном участке или дождаться переписчика дома.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, по всей стране открыты более 44 тысяч стационарных переписных участков, и всю эту большую работу обеспечивают 314 тысяч переписчиков. За счёт цифровых технологий их вдвое меньше, чем на прошлой переписи. Но это очень большой и нелёгкий труд. Эти люди обходят все квартиры и дома, дежурят на переписных участках – все в очень непростых условиях. Они – настоящие герои этой переписи.

По числу участников переписи среди субъектов Российской Федерации лидирует Чукотский автономный округ (переписано почти всё население) и Волгоградская область (переписалось три четверти населения). Также в числе лидеров: Республика Мордовия, Тульская область, Республика Тыва, Москва, Курганская область, Чеченская Республика.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в Мурманской области на 2 ноября переписано 328,2 тысячи человек, из них 146,0 тысячи – на портале «Госуслуги».

В регионе открыты 223 стационарных переписных участка. Перечень участков размещён на сайте Мурманскстата по ссылке: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886.

Северяне также смогут пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«1612». Художественный фильм (16+)21:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:30«Второй трагический Фантоцци». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: правительство РФ определило, как подорожает коммуналка в 2022 году-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар вырос почти на одну копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4, 5 и 8 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика