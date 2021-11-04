За 19 дней Всероссийской переписи населения в ней приняли участие 92 миллиона человек

На 2 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие около 92 миллионов россиян – 63 процента от всего населения страны.

Главной инновацией переписной кампании стала возможность переписаться онлайн на портале «Госуслуги». Такой возможностью воспользовались более 20 миллионов человек – 14 процентов от всех переписавшихся.

«В сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции это не только быстрее и удобнее, но и безопаснее для себя и здоровья окружающих», – отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Заполнить переписной лист можно также на переписном участке или дождаться переписчика дома.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, по всей стране открыты более 44 тысяч стационарных переписных участков, и всю эту большую работу обеспечивают 314 тысяч переписчиков. За счёт цифровых технологий их вдвое меньше, чем на прошлой переписи. Но это очень большой и нелёгкий труд. Эти люди обходят все квартиры и дома, дежурят на переписных участках – все в очень непростых условиях. Они – настоящие герои этой переписи.

По числу участников переписи среди субъектов Российской Федерации лидирует Чукотский автономный округ (переписано почти всё население) и Волгоградская область (переписалось три четверти населения). Также в числе лидеров: Республика Мордовия, Тульская область, Республика Тыва, Москва, Курганская область, Чеченская Республика.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в Мурманской области на 2 ноября переписано 328,2 тысячи человек, из них 146,0 тысячи – на портале «Госуслуги».

В регионе открыты 223 стационарных переписных участка. Перечень участков размещён на сайте Мурманскстата по ссылке: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886.

Северяне также смогут пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).