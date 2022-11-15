За 2 года ЦУР Мурманской области и портал «Наш Север» обработал более 175 тысяч сообщений граждан

Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Два года прошло с момента открытия Центра управления регионом Мурманской области. За это время ЦУР обработал более 175 тысяч сообщений граждан. Базой для работы стал региональный портал обратной связи «Наш Север», интегрированный с федеральной платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». На платформу обратной связи поступило около 73 тысяч обращений жителей, из них более 82% (60,9 тысяч) поступали и отрабатывались на пиках волн коронавирусной инфекции», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что благодаря совместной работе ЦУР и органов власти на 30% сократилось среднее время реакции на сообщения граждан.

«Я благодарю коллег из Центра управления регионом за выполнение важной работы по взаимодействию с жителями и работе с обращениями северян», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что на «Нашем Севере» уже зарегистрировано свыше 45 тысяч жителей региона. На этой платформе обратной связи на регулярной основе проводятся опросы северян по важным вопросам жизни региона и муниципалитетов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об обновлениях структуры портала и дальнейших проектах развития рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

Фото: https://gov-murman.ru