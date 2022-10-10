За 2 года в регионе закуплено 178 автобусов и троллейбусов, что позволило на треть обновить общественный парк по всей области

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании отметил качественные изменения в сфере пассажирских перевозок в Кольском Заполярье.

«За 2 года в регионе закуплено 178 автобусов и троллейбусов. Это позволило на треть обновить общественный парк по всей области, а в нескольких муниципалитетах – полностью», – рассказал глава региона.

Подробнее о ходе обновления парка транспорта в регионе, а также о подготовке его к зимнему периоду доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Парк транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, в этом году обновлен на 100% в 8 муниципалитетах Мурманской области. Среди них ЗАТО Александровск, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, Апатиты, Полярные зори, Печенгский округ и Ловозерский район.

Этого удалось добиться благодаря реализации в этом году второго этапа обновления подвижного состава. 135 единиц нового транспорта в этом году появились в регионе: 129 автобусов и 6 троллейбусов.

Напомним, ещё 34 единицы были закуплены в 2021 году. Это позволило полностью обновить парк транспорта в ЗАТО г.Североморск. В остальных муниципалитетах транспорт обновлён частично.

Министр подчеркнула, что эти меры позволили снизить средний возраст автобусов и троллейбусов почти на 2 года. При этом дополнительно в этом году в регион поступят ещё 6 троллейбусов и 3 автобуса белорусского производства.

Современный брендированный транспорт обеспечивает большую надёжность и комфортабельность пассажирских перевозок. На данный момент в регионе действует 175 регулярных маршрутов, 7 из них – новые, действуют с 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, внедрение автоматизированного мониторинга соблюдения расписания и выполнения рейсов также способствует улучшению качества работы общественного транспорта. Кроме того, для пассажиров действует возможность отслеживания транспорта в режиме реального времени на портале транспортсевера.рф и на картах 2ГИС и Яндекс.

Юлия Полиэктова отметила, что готовность к зиме всех 40 перевозчиков оценивается в 100%. Выполнены необходимы плановые технические работы, сформированы запасы зимних шин и технических жидкостей, заключены договоры на поставку топлива.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11454-obshestvennyy-transport-mozhno-otslezhivat-onlayn/