МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВОАтомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в субсидируемый каботажный рейс с загрузкой 90%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 17:00

За 2 года в регионе закуплено 178 автобусов и троллейбусов, что позволило на треть обновить общественный парк по всей области

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании отметил качественные изменения в сфере пассажирских перевозок в Кольском Заполярье.

«За 2 года в регионе закуплено 178 автобусов и троллейбусов. Это позволило на треть обновить общественный парк по всей области, а в нескольких муниципалитетах – полностью», – рассказал глава региона.

Подробнее о ходе обновления парка транспорта в регионе, а также о подготовке его к зимнему периоду доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Парк транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, в этом году обновлен на 100% в 8 муниципалитетах Мурманской области. Среди них ЗАТО Александровск, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, Апатиты, Полярные зори, Печенгский округ и Ловозерский район. 

Этого удалось добиться благодаря реализации в этом году второго этапа обновления подвижного состава. 135 единиц нового транспорта в этом году появились в регионе: 129 автобусов и 6 троллейбусов. 

Напомним, ещё 34 единицы были закуплены в 2021 году. Это позволило полностью обновить парк транспорта в ЗАТО г.Североморск. В остальных муниципалитетах транспорт обновлён частично.

Министр подчеркнула, что эти меры позволили снизить средний возраст автобусов и троллейбусов почти на 2 года. При этом дополнительно в этом году в регион поступят ещё 6 троллейбусов и 3 автобуса белорусского производства. 

Современный брендированный транспорт обеспечивает большую надёжность и комфортабельность пассажирских перевозок. На данный момент в регионе действует 175 регулярных маршрутов, 7 из них – новые, действуют с 2022 года. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, внедрение автоматизированного мониторинга соблюдения расписания и выполнения рейсов также способствует улучшению качества работы общественного транспорта. Кроме того, для пассажиров действует возможность отслеживания транспорта в режиме реального времени на портале транспортсевера.рф и на картах 2ГИС и Яндекс.

Юлия Полиэктова отметила, что готовность к зиме всех 40 перевозчиков оценивается в 100%. Выполнены необходимы плановые технические работы, сформированы запасы зимних шин и технических жидкостей, заключены договоры на поставку топлива.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11454-obshestvennyy-transport-mozhno-otslezhivat-onlayn/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Река памяти». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,07 рубля, евро вырос почти на 83 копейки-PRO Энергетику (18+)Инженер Кольской АЭС занял первое место в конкурсе специалистов коммерческого диспечирования-PRO ЖКХ (18+)Артур Сверчков, управляющий ТСЖ «Юность», делится ценным личным опытом управления МКД-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика