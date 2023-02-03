За 2022 год северяне получили больше бесплатных юридических консультаций, чем в 2021-ом

В 2022 году адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области было проведено 4115 консультаций, что на 22% больше, чем в 2021 году.

В основном, бесплатная юридическая помощь предоставлялась инвалидам I и II групп, малоимущим гражданам, детям инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей и их представителям, многодетным семья.

Самыми многочисленными были обращения граждан к адвокатам по вопросам, касающимся социального обеспечения, в частности, по вопросу предоставления мер социальной поддержки. Второе место заняли обращения по вопросам защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию жилого помещения). На третьем месте – обращения по вопросам семейного права, в частности, по вопросам установления и оспаривания отцовства, взыскания алиментов, восстановления в родительских правах.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, в соответствии c законом Мурманской области «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» такая услуга предоставляется в виде устных и письменных консультаций, путем составления документов правового характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

В 2022 году право на получение всех видов бесплатной юридической помощи предоставлено лицам, проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию России после 18 февраля 2022 года. Это могут быть люди, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории России, а также члены их семей; ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, вынужденные переселенцы, а также члены их семей.

Также получить бесплатную юридическую помощь могут дети Великой Отечественной войны (родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, проживающие на территории Мурманской области.

Кроме того, бесплатной юридической помощью по отдельным вопросам могут воспользоваться военнослужащие, мобилизованные, сотрудники МВД - участники спецоперации, добровольцы, а также члены семей участников специальной военной операции.

Полная информация обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях ее оказания, а также список адвокатов, размещены на официальном сайте Министерства юстиции Мурманской области.