За 2022 год в Мурманской области отремонтировано 1325 подъездов многоквартирных домов

Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова в ходе «Коммунальной пятницы» 20 января посетила Междуречье, Колу и Мурманск с выборочной проверкой состояния подъездов.

В посёлке Междуречье, жилфонд которого обслуживает ООО «ЖКС Кольского района», состоялся осмотр подъездов пяти многоквартирных домов. Все жалобы жителей подтвердились.

«Междуречье в целом произвело хорошее впечатление, но конечно были выявлены недостатки, указанные в обращениях жильцов. Управляющая организация получила указания восстановить остекление, отмыть окна, устранить следы протечек, провести влажную уборку подъездов», – отметила Алёна Кузнецова.

В Коле проверяющие побывали в подъездах дома №10 на проспекте Защитников Заполярья и дома №21 на улице Победы. Там управляющая компания ООО «ЖЭУ» делала ремонт в рамках «Инициативного бюджетирования» – жильцы голосовали за него на портале «Наш север» и получили финансирование. В этом году такое голосование продолжается.

«Действительно делают хорошо. Заменены окна, установлены качественные деревянные двери и поручни. Красивые цвета стен и хороший дизайн. Ещё очень радует, что убирают сразу провода провайдеров. Всё в трубах, убраны все кабели, закрыты почти все щитки. Это дает совершенно другой вид подъезду. Всего в прошлом году было сделано 88 подъездов по инициированному бюджетированию, и большинство из них в Кольском районе», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Другой пример качественного ремонта, но уже на средства управляющей компании, – первый подъезд дома №6 на улице Михаила Бабикова в Мурманске. Управляющая компания ООО «МУЖСК» произвела его после получения предостережения министерства.

«В ходе осмотра установлено, что выполнен косметический ремонт достаточно хорошо, и мы обсудили с этой управляющей компанией возможность проведения в 2023 году большего количества таких ремонтов», – сказал начальник Управления жилищного фонда МГЖСН Михаил Иванов.

В прошлом году в Мурманской области было отремонтировано 1325 подъездов многоквартирных домов. В 2023 году темпы ремонтов будут существенно увеличены, сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru