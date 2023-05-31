За 2022 год врачами Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова ФМБА России пролечено на 1000 человек больше, чем годом ранее

В 2022 году врачи Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства пролечили на 1000 человек больше, чем годом ранее. Об этом вчера на заседании правительства Мурманской области, посвященное вопросам развития системы здравоохранения в 2023 году, сообщил директор многопрофильного центра Олег Минин.

Выступая на заседании, Олег Минин подробно рассказал о завершенных капитальных ремонтах в медицинских учреждениях ЗАТО Александровск и Оленегорск-2.

Он остановился на вопросах оказания медицинской помощи, оснащении оборудованием и укомплектованности кадрами в ЗАТО. В частности, в 2022 году в Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства России были трудоустроены 26 врачей, 49 специалистов среднего медицинского персонала. В том числе по программе привлечения медицинских работников на работу в ЗАТО трудоустроены 19 врачей, 10 фельдшеров, а также заключено 14 договоров с лицами, обучающимися по целевому направлению.

Рассказывая о работе Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова ФМБА, заслуженный врач РФ подчеркнул, что в медицинском учреждении год за годом растёт количество пролеченных пациентов.

Многопрофильный центр продолжает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по таким направлениям как абдоминальная хирургия, включая гастроинтестинальные комбинированные рестриктивно-шунтирующие операции при сахарном диабете II типа, акушерство и гинекология; травматология и ортопедия, урология, онкология.

«За 2022 год врачами многопрофильного центра было пролечено на 1000 человек больше, чем годом ранее. Это при том, что с лета 2022 года в здании стационара идет ремонт и один этаж полностью выведен из эксплуатации», – подчеркнул он.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, говоря о работе недавно открытой рентгено-эндоваскулярной операционной, Олег Минин отметил, что благодаря ей бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее для жителей Арктического региона.

«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи приведет к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание здесь мы уделяем работе с пациентами из ЗАТО. Наши врачи уже совершили три врачебных десанта в ЗАТО, сейчас завершается разработка дорожной карты выезда на консультации во все населенные пункты Мурманской области до самой её южной границы», – рассказал Олег Минин, отметив, что на сегодняшний момент прооперировано более 90 пациентов с патологиями сердца, проблемами магистральных артерий, критической ишемией нижних конечностей, поражениями брахиоцифальных артерий.

Фото: https://gov-murman.ru