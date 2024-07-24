За 2023 год гостям Мурманской области было предоставлено 1,7 миллиона ночёвок

В 2023 году в Мурманской области услугами гостиниц, отелей, баз отдыха, туристических баз и других коллективных средств размещения воспользовались 492,2 тысячи человек.

Как сообщает Мурманскстат, по сравнению с 2022 годом их количество увеличилось более чем на треть, при этом доля российских граждан составила 95%, иностранных — 5%.

За 2023 год гостям было предоставлено 1,7 миллиона ночёвок. Подавляющая часть клиентов — 83% пребывали в гостиницах и других коллективных средствах размещения от 1 до 4 дней.

Основными целями поездок стали отпуск, проведение досуга и отдыха (59% общей численности размещённых лиц), а также деловые и профессиональные цели (29%).