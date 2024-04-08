За 2023 год МФЦ в Мурманской области оказали 552 тысячи государственных и муниципальных услуг

Об этом в ходе оперативного совещания сообщила врио губернатора Надежда Аксенова. «Самые востребованные – в сфере паспортного учёта, регистрации прав и социальные», – отметила Надежда Аксенова.

В регионе открыто 26 отделений, в которых функционирует 199 окон приёма граждан и предоставляется 201 государственная и муниципальная услуга.

«14 из указанных услуг стали доступны к получению в МФЦ в 2023 году. Это была одна из задач на 2023 год – расширить количество предоставляемых в многофункциональных центрах услуг», – отметила Надежда Аксенова.

В рамках плана «На Севере – жить» МФЦ активно обновляют. Только в 2023 году капитально отремонтированы отделения в Заполярном и Ковдоре, выполнен косметический ремонт в Октябрьском отделении МФЦ в Мурманске. Кроме того, оказана шефская помощь Приморскому району и открыт МФЦ в Приморске Запорожской области.

Подробнее обо всех планах по модернизации МФЦ Мурманской области доложила министр цифрового развития Елена Семенова.

Фото: https://gov-murman.ru