За 2024 год 14 жителей нашего региона стали лауреатами губернаторской премии «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области»

14 талантливых северян удостоились губернаторской премии «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2024 год. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Решением конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители творческих союзов, общественности и культурного сообщества Мурманской области, премия присуждена:

художнику-модельеру театрального костюма Мурманского областного театра кукол Наталье Бутусовой;

директору Детской школы искусств города Снежногорска Светлане Дарий;

аккомпаниатору заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Игорю Кагамлыку;

хранителю музейных предметов Мурманского областного краеведческого музея Константину Коткину;

художественному руководителю Мончегорского городского центра культуры Наталье Матанцевой;

смотрителю территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея Светлане Мудреченко;

заместителю директора Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Анне Петрушенко;

директору Городского дома культуры «Гармония» (г.п. Молочный) Ольге Песковой;

артисту Мурманского областного драматического театра Александру Покатневу;

директору Дворца культуры «Строитель» (г. Североморск) Евгению Самородину;

преподавателю хореографии Детской школы искусств города Полярный Татьяне Серегиной;

администратору Мурманской областной филармонии Наталье Сыроватко;

главному библиотекарю отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки Анне Токаревой;

артисту-концертному исполнителю Мурманской областной филармонии Екатерине Усатенко.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, премия традиционно присуждается за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие культуры региона. Торжественное награждение лауреатов 2024 года состоится 3 апреля в областной филармонии и будет приурочено ко Дню работника культуры.

В рамках реализации регионального плана «На Севере – жить!» областное правительство уделяет особое внимание поддержке сферы культуры в Мурманской области. Так, в 2020 году по решению губернатора Андрея Чибиса размер премии был увеличен до 50 тысяч рублей, а с 2022 года премия, как и ряд других наград в области культуры, не облагается налогом на доходы физических лиц.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/