За 2024 год жители Мурманской области заключили 17,7 тысячи договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС)

По состоянию на 31 декабря, объём привлеченных в программу вложений составил свыше 680 млн рублей.

«В декабре в Мурманской области было открыто 3,1 тысячи счетов ПДС, а сумма вложений составила свыше 166 млн рублей», – уточнила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, ПДС начала действовать с начала 2024 года. Этот новый сберегательный продукт стимулирует граждан к самостоятельному созданию накоплений на долгосрочные цели. Сбережения можно начать формировать уже с 18 лет. Программа предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжение 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) - операторы программы управляют средствами ПДС и должны обеспечивать безубыточность инвестиций. Сейчас в ПДС участвует 34 НПФ из 37. За 2024 год они заключили в России 2,9 млн договоров долгосрочных сбережений. В программу было внесено около 216 млрд рублей – с учётом ожидаемого размера государственного софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».