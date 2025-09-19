За 2025 год более 1000 человек из Мурманска и области прошли медицинскую реабилитацию в отделениях Мурманского областного медицинского центра

«В результате объединения возможностей амбулаторных отделений реабилитации Мурманского областного медицинского центра, медицинская реабилитация стала более доступной для пациентов. Пациентам не требуется брать дополнительные направления для получения реабилитации, что, конечно, положительно влияет на повышение качества оказываемой помощи и в целом удовлетворенность населения медицинской помощью. В этом году реабилитационную помощь получили уже более 1000 пациентов», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

В Мурманском областной медицинском центре проходит реабилитация пациентов с заболеваниями центральной и периодической нервной системы, опорно-двигательного аппарата (после травм и оперативных вмешательств), дыхательной, сердечно-сосудистой системы, после онкологических заболеваний.

Реабилитационные отделения оснащены современным оборудованием, позволяющим комплексно восстановить здоровье после заболеваний или травм. Это аппараты для пассивной разработки суставов, оборудование для нейрореабилитации с использованием технологии виртуальной реальности.

Кроме того, отделения медицинской реабилитации начинают оказывать помощь лицам с высокой физической нагрузкой. Заключён договор с Мурманской областной школой олимпийского резерва на проведение реабилитации после длительных тренировок и соревнований, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

